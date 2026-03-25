La fuerte crisis que atraviesa Emilia Mernes tras sus escandalosas peleas

La escena del pop argentino atraviesa un sismo mediático que tiene a Emilia Mernes en el centro de la polémica. La artista de Nogoyá enfrenta un momento sumamente delicado que comenzó a evidenciarse en el mundo digital cuando Tini Stoessel decidió dejar de seguirla en sus redes sociales.

Este movimiento fue replicado poco después por otras figuras relevantes de la industria, incluyendo a María Becerra, lo que desató un sinfín de especulaciones sobre una ruptura definitiva en su círculo de amistades.

Sobre los motivos de este distanciamiento, la panelista Yanina Latorre aportó datos precisos al asegurar que la tensión se originó cuando la intérprete supuestamente “se quedó” con parte del equipo de trabajo de Stoessel.

Según esta misma versión, este comportamiento no sería un hecho aislado, sino que se trataría de una situación recurrente que también habría afectado previamente a Becerra, desgastando el vínculo entre las artistas.

El impacto de este escándalo no ha sido solo mediático, sino también numérico y tangible. En apenas cinco días, la cuenta de la artista sufrió una estrepitosa caída de más de 200 mil seguidores, lo que provocó que su comunidad online descendiera de superar los 10 millones a ubicarse por debajo de los 9 millones. Mientras el silencio oficial de las protagonistas persiste, la incertidumbre crece sobre el futuro de una de las alianzas más exitosas de la música urbana actual.