Personal de la Brigada de Investigaciones Este realizó una serie de operativos en el departamento 25 de Mayo y logró recuperar dos motocicletas que tenían pedido de secuestro por robo en la provincia de Mendoza.

Los procedimientos se desarrollaron en la localidad de La Chimbera, donde los efectivos policiales realizaron controles e identificaciones de vehículos y personas.

El primero de los operativos ocurrió sobre calle 25 antes de Calle 3. Allí, los policías interceptaron a un hombre de apellido Escudero, domiciliado en el barrio La Chimbera, que caminaba llevando una motocicleta Honda Wave de color blanco.

Tras verificar el número de motor y chasis en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), los efectivos constataron que el rodado tenía pedido de secuestro por hurto de vehículo, solicitado por la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores de Mendoza.

Horas más tarde, en la misma zona, el personal policial detuvo la marcha de un hombre de apellido Olmedo, mayor de edad y oriundo de Villa del Tango, quien circulaba en una motocicleta Zanella AS-RX sin patente colocada ni documentación.

La consulta en el sistema Sifcop confirmó que la moto registraba pedido de secuestro por robo desde el 31 de marzo de 2024, también requerido por la fiscalía mendocina.

Por disposición del ayudante fiscal de la Unidad de Abordaje Territorial, en ambos casos se procedió al secuestro de los rodados y a la notificación de los conductores sobre las actuaciones judiciales iniciadas.

Desde la Brigada de Investigaciones Este indicaron además que, junto al secuestro de una motocicleta Bajaj Rouser NS200 realizado el pasado 11 de mayo, ya son tres las motos recuperadas en menos de 48 horas en operativos vinculados a hechos delictivos cometidos en Mendoza.