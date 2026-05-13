En el Día Nacional de la Fonoaudiología, el programa Salud & Bienestar, emitido por HUARPE TV en la señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube, recibió a la licenciada Ayelén Ramirez, fonoaudióloga, para hablar sobre desarrollo lingüístico infantil y las herramientas que pueden ayudar a las familias a acompañar a los niños frente a distintos desafíos comunicativos.

Durante la entrevista, la especialista explicó que las dificultades en el lenguaje pueden aparecer tanto en la comprensión como en la expresión. “Puede ser comprensiva, es decir, que el niño no entiende cuando los otros le hablan. Puede ser expresiva, que él no puede decir lo que desea o expresar una necesidad”, señaló.

Además, advirtió que estas dificultades impactan en múltiples áreas de la vida cotidiana. “El lenguaje impacta en distintas esferas del desarrollo: conductuales, emocionales, pedagógicas, escolares y sociales”, afirmó.

Señales tempranas y consulta a tiempo

Ramirez remarcó la importancia de observar las primeras señales desde los primeros meses de vida. Entre ellas mencionó la falta de balbuceo, la ausencia de intención comunicativa, la demora en las primeras palabras o la falta de mirada sostenida.

“Ya podemos consultar al pediatra, al fonoaudiólogo o al neuropediatra”, indicó. También explicó que en etapas posteriores pueden aparecer otras señales, como dificultades para incorporar palabras nuevas, formar oraciones o comprender consignas simples.

La profesional destacó que las familias cumplen un rol fundamental en la detección temprana. “Si el pediatra no nos da esa respuesta que como mamá o papá necesitamos oír, buscar esa respuesta con otros especialistas”, expresó.

Las rutinas cotidianas como herramienta

Uno de los ejes más importantes de la charla fue el valor de las acciones diarias para estimular el lenguaje. Según explicó la especialista, cada momento cotidiano puede transformarse en una oportunidad de aprendizaje.

“Lo que hacemos, nuestros hijos nos están mirando y lo que decimos son los subtítulos de esta película”, describió.

Desde poner la mesa hasta guardar las compras, Ramirez recomendó acompañar cada acción con palabras simples y claras. “Si oralizamos esas escenas cotidianas, esa secuencia se hace hábito y se apropia en el niño”, sostuvo.

También habló sobre errores frecuentes que suelen cometer los adultos al corregir a los niños. “Antes de poner el no, modelemos”, aconsejó. En lugar de remarcar el error, sugirió repetir correctamente la palabra en distintos contextos y entonaciones.

Estrategias en casa y en la escuela

La fonoaudióloga compartió además herramientas del programa HANEN, resumidas en “las cuatro H”: hablar lento, hablar menos, hablar enfatizando y hacerlo visible.

Estas estrategias ayudan a que los niños procesen mejor la información, especialmente cuando presentan dificultades en el lenguaje. “Debemos ponernos a su nivel, decirle la consigna justa, utilizar palabras claves, hacer pausas y esperar la respuesta”, explicó.