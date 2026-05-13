San Martín de San Juan se quedó afuera tras perder por penales frente a Club Atlético Platense en un partido cerrado y disputado que terminó sin goles en el tiempo reglamentario.

El encuentro se jugó en el estadio Alfredo Beranger y tuvo como figura al arquero Maximiliano Velazco, quien sostuvo al equipo sanjuanino durante varios pasajes del partido con intervenciones clave ante los ataques del conjunto bonaerense.

Durante los 90 minutos, Platense manejó más tiempo la pelota y generó las situaciones más claras, especialmente en el segundo tiempo, aunque se encontró con una sólida respuesta defensiva del Verdinegro.

San Martín también tuvo sus oportunidades, principalmente con remates de Guillermo Acosta, Sebastián González y Hernán Zuliani, pero no logró romper el cero.

En la definición por penales, el equipo sanjuanino comenzó en desventaja tras el fallo de Sebastián González en el primer disparo. Luego convirtieron Nazareno Fúnez, Julián Marchio y Hernán Zuliani, mientras que Platense mantuvo la efectividad y selló la serie por 4-3 con el último remate de Franco Zapiola.

Con este resultado, Platense avanzó de ronda y San Martín quedó eliminado, cerrando su participación tras un partido muy parejo que se definió desde los doce pasos.