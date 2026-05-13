El exjefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió al impacto político del denominado caso de Manuel Adorni y sostuvo que la situación “le genera un desgaste enorme” al presidente Javier Milei, en medio de las tensiones internas del oficialismo.

Las declaraciones fueron realizadas durante un almuerzo en el Rotary Club de Buenos Aires, donde Francos repasó aspectos de la gestión y defendió los principales lineamientos del Gobierno nacional.

En ese contexto, el exfuncionario evitó inicialmente profundizar sobre el caso Adorni, aunque luego hizo referencia al tema al señalar que la exposición mediática constante contribuye a un desgaste en la conducción política.

Francos también respaldó la gestión económica del Gobierno y destacó el objetivo del equilibrio fiscal como uno de los principales logros de la administración actual. En ese sentido, remarcó que distintos sectores políticos hoy coinciden en la necesidad de sostener esa política.

Durante su exposición, cuestionó además la marcha universitaria reciente y planteó interrogantes sobre el financiamiento de distintas áreas del Estado en el marco del ajuste fiscal.

El exjefe de Gabinete realizó un repaso de la situación heredada al inicio de la gestión libertaria, mencionando niveles de inflación y endeudamiento, y comparó ese escenario con el actual.

En relación al caso Adorni, Francos sostuvo que el tema se encuentra bajo análisis y que será la Justicia la encargada de avanzar cuando corresponda la presentación de la declaración jurada correspondiente.

También se refirió al rol de los medios de comunicación y a la cobertura del caso, al señalar que la discusión pública permanente contribuye a instalar el tema en la agenda política.

Hacia el cierre, Francos afirmó que observa un cambio de rumbo en el país y consideró que la Argentina atraviesa una etapa de reordenamiento económico e institucional, aunque reconoció que aún restan reformas estructurales.

Finalmente, sostuvo que el escenario político actual impacta en la gestión y reiteró que el caso Adorni forma parte de los factores que generan tensión en el entorno del Gobierno nacional.