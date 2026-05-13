Un motociclista de 65 años murió este miércoles 13 de mayo tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 40, en un sector ubicado al norte de Talacasto, en el departamento Jáchal.

La víctima fue identificada como Daniel Oscar Ciri, oriundo de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la información oficial, el hombre viajaba acompañado por otros dos motociclistas con quienes realizaba un recorrido desde Villa Unión, en La Rioja.

Por causas que aún son investigadas, el conductor perdió el dominio de la moto y cayó sobre el asfalto en un tramo cercano al campamento de Vialidad Nacional.

Minutos después arribaron efectivos policiales y personal de emergencias, quienes confirmaron que el motociclista había fallecido en el lugar debido a las lesiones sufridas.

La investigación quedó en manos de la UFI Norte, que trabajó en la escena junto al personal policial para avanzar con las pericias y reconstruir cómo ocurrió el hecho.

Durante varias horas, el tránsito se mantuvo controlado y con circulación reducida mientras se desarrollaban las tareas judiciales y de seguridad.