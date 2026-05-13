Un hecho de inseguridad se registró este miércoles 13 de mayo en una transitada zona de la Capital sanjuanina, donde un hombre en situación de calle fue aprehendido tras intentar sustraer un teléfono celular a una adolescente. La intervención de un motociclista resultó clave para frustrar el ilícito y permitir la detención del sospechoso.

Según fuentes policiales de la División Policía Ciclista, el episodio ocurrió en la intersección de avenida Córdoba y General Hacha. Personal policial que realizaba recorridas de prevención fue comisionado por el operador del CISEM hacia el lugar, donde se informaba sobre una aprehensión civil en curso.

El teléfono celular recuperado tras detener al acusado de intentar robarlo.

Al arribar, los efectivos observaron a un sujeto que ya había sido reducido por un transeúnte. Inmediatamente, procedieron a resguardar al individuo e interiorizarse sobre lo ocurrido. En el lugar entrevistaron a la víctima, una menor de 16 años identificada como Jimena Nahir Guasa Vega, domiciliada en calle Mariano Moreno al 220 este.

De acuerdo con su relato, la joven circulaba en bicicleta por calle Tucumán y, al llegar a la intersección con avenida Córdoba, notó que su teléfono celular, un Motorola modelo G24 de color lila se le había caído. Al regresar para recuperarlo, observó que un hombre, también a bordo de una bicicleta, tomó el aparato y emprendió la fuga hacia el oeste por avenida Córdoba.

Ante esta situación, un motociclista que advirtió la secuencia inició una persecución y logró interceptar al sospechoso en calle General Hacha, donde finalmente lo redujo hasta la llegada de la Policía.

En esta bicicleta se desplazaba el aprehendido.

El acusado fue identificado como Juan Carlos Herrera, de 57 años, quien se encontraba en situación de calle. Tras su aprehensión, se mantuvo comunicación con la UFI de Flagrancia, desde donde el ayudante fiscal Alejandro Díaz se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del procedimiento correspondiente bajo la calificación de hurto en grado de tentativa.

El teléfono sustraído fue recuperado en el lugar y posteriormente restituido a la damnificada, Natalia del Valle Vega, de 48 años, madre de la menor.

En el procedimiento intervinieron la cabo Ailén Mercado y el agente Hernán Olivera, quienes llevaron adelante las actuaciones de rigor.