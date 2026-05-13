La venta de insumos para la construcción mostró una recuperación durante abril, de acuerdo con los datos difundidos por el Grupo Construya. El Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado, registró una suba mensual del 4,98% respecto de marzo.

Pese al repunte mensual, el indicador se mantuvo 4,7% por debajo de abril de 2025, reflejando que la actividad todavía no logra recuperar completamente los niveles del año pasado.

Según el informe del sector, el crecimiento estuvo vinculado a la consolidación de la estabilidad macroeconómica y a una leve recuperación de la demanda en distintos segmentos de la construcción privada.

En el acumulado del primer cuatrimestre de 2026, los despachos de materiales se ubicaron 0,6% por encima de los registrados entre enero y abril de 2025.

El desempeño de abril se suma a los últimos datos publicados por el INDEC sobre el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), que en marzo había mostrado una recuperación interanual del 12,7%.

Además, el organismo informó que la actividad de la construcción creció 4,7% en términos mensuales desestacionalizados y cerró el primer trimestre del año con una mejora acumulada del 3,9% frente al mismo período de 2025.

A pesar de los indicadores positivos registrados en los últimos meses, desde el sector sostienen que las expectativas para el segundo trimestre continúan marcadas por la cautela y el seguimiento de las variables económicas.