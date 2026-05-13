A menos de un mes del inicio del Mundial de Fútbol 2026, una encuesta de la consultora Great Place To Work muestra cómo el evento deportivo empieza a impactar en la dinámica laboral y en las expectativas de los trabajadores.

El estudio, realizado con más de 200 empleados y referentes de Recursos Humanos, indica que el 80% de los encuestados considera que las decisiones que tomen las empresas respecto a los partidos de la Selección Argentina influirán “mucho” o “bastante” en su experiencia laboral.

Los resultados también reflejan que la mayoría de los trabajadores espera acompañamiento activo por parte de las organizaciones durante el desarrollo del torneo, con propuestas que incluyan flexibilidad horaria, espacios de encuentro y actividades internas.

En cuanto a la modalidad preferida, el 46% de los encuestados señaló que prefiere ver los partidos en la oficina junto a sus compañeros, mientras que un 30% optaría por trabajar desde su casa en esos días. Solo un 4% indicó que continuaría con la jornada laboral habitual sin modificaciones.

Respecto a las acciones esperadas por parte de las empresas, el 60% mencionó actividades internas como sorteos o entrega de camisetas, el 55% pidió espacios o pantallas para ver los partidos y el 34% señaló la necesidad de ajustes en los horarios de trabajo.

El informe también analiza la experiencia en torneos anteriores. Un 33% de los empleados recordó que sus empresas generaron un clima de disfrute durante el último Mundial, mientras que un 21% destacó la flexibilidad horaria. En contraposición, un 13% afirmó que no hubo acciones especiales.

Según el estudio, cuando las empresas acompañan el evento deportivo con medidas de flexibilidad o participación colectiva, el 69% de los trabajadores reporta un aumento en su motivación laboral.