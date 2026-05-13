La reforma política impulsada por el presidente Javier Milei comenzó este miércoles su recorrido legislativo en el Senado, aunque el escenario está lejos de ser favorable para el oficialismo. La discusión arrancó atravesada por desacuerdos internos, negociaciones con bloques aliados y un obstáculo central: la eliminación de las PASO no logra reunir el consenso necesario para avanzar.

La Comisión de Asuntos Constitucionales abrió el debate formal del proyecto en una reunión que dejó en evidencia que el paquete difícilmente sea aprobado tal como fue diseñado por la Casa Rosada. En distintos sectores parlamentarios ya anticipan que algunos capítulos podrían tratarse por separado, especialmente el referido a Ficha Limpia, una iniciativa que reúne respaldo transversal en buena parte del arco político.

El proyecto para impedir que dirigentes condenados por delitos puedan competir electoralmente aparece como el punto más sólido de la reforma. Esa posibilidad de avanzar primero con Ficha Limpia fue conversada en los últimos días entre referentes libertarios y sectores de la oposición dialoguista, que consideran que dividir el debate permitiría acelerar acuerdos sobre los temas menos conflictivos.

Sin embargo, dentro del oficialismo esa estrategia abrió nuevas tensiones. El sector alineado con Karina Milei busca sostener la reforma como un paquete integral y rechaza que se fragmenten los proyectos. Temen que, si Ficha Limpia se aprueba antes, el resto de los cambios quede empantanado y pierda respaldo político.

La incomodidad quedó reflejada días atrás cuando el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, manifestó diferencias con la idea de separar capítulos de la reforma. En el oficialismo entienden que una aprobación parcial podría desactivar la negociación sobre los puntos más sensibles del sistema electoral.

Pero el verdadero problema para el Gobierno sigue siendo otro: la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Ese punto concentra las mayores resistencias tanto en sectores opositores como en espacios provinciales que no están dispuestos a acompañar la propuesta original del Ejecutivo.

En el Senado reconocen que la iniciativa para eliminar definitivamente las PASO tiene hoy un panorama complicado. Incluso alternativas menos drásticas, como una nueva suspensión temporal del mecanismo, tampoco tendrían garantizados los votos suficientes en ambas cámaras.

Frente a esa dificultad, comenzaron a surgir opciones intermedias. En el entorno de Patricia Bullrich analizan la posibilidad de impulsar un esquema de primarias optativas, tanto para los partidos políticos como para los ciudadanos. La idea aparece como un intento de acercar posiciones y evitar que toda la reforma quede bloqueada.

De todos modos, el debate recién empieza y en el Congreso ya anticipan semanas de negociaciones intensas. Mientras Ficha Limpia asoma como el capítulo con mayores chances de prosperar, la discusión sobre las PASO amenaza con transformarse en la principal traba para uno de los proyectos políticos más importantes que busca impulsar el gobierno de Milei en materia institucional.