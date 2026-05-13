El consumo de los tres productos más representativos de la mesa argentina —yerba mate, vino y carne vacuna— mostró comportamientos dispares durante el primer trimestre de 2026, según datos oficiales de distintos organismos del sector.

En el caso de la yerba mate, las salidas con destino al mercado interno alcanzaron 64.970.974 kilogramos entre enero y marzo de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). La cifra representa una caída del 2,1% interanual, en comparación con el mismo período de 2025. Pese a ese retroceso en el consumo, la cosecha de hoja verde mostró un incremento en el período analizado.

El vino fue el único de los tres productos que registró una variación positiva en el mercado interno. Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las ventas totales entre enero y marzo de 2026 alcanzaron 166.781.500 litros, lo que implicó una suba del 1,5% respecto al año anterior. Marzo fue el mes de mayor dinamismo, con un crecimiento interanual del 8,4% y 60,3 millones de litros vendidos.

Dentro del segmento, el vino sin mención varietal concentró la mayor parte del volumen y fue el que más creció, mientras que los vinos varietales mostraron una caída en el mismo período. También se observaron variaciones en los distintos formatos de comercialización, con aumentos en botella y tetra brik, y descensos en damajuana y bag in box.

En contraste, la carne vacuna registró la mayor caída del trimestre. El consumo aparente en el mercado interno fue de 512.826 toneladas res con hueso, lo que significó una baja del 10% interanual, según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).

La menor disponibilidad de hacienda para faena, junto con el aumento de las exportaciones, redujo la oferta destinada al mercado local. En paralelo, los precios mostraron fuertes incrementos en góndola, con subas interanuales de hasta 68,9% en cortes como el asado.

El informe refleja un escenario de comportamiento dispar en el consumo interno de los principales alimentos de la dieta argentina, con un producto en crecimiento y dos en retroceso durante el primer trimestre del año.