El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó este martes una jornada clave para la educación en el departamento de Chimbas. El mandatario habilitó formalmente los nuevos edificios escolares,que incluyen el ENI Nº 90 y una escuela de nivel primario, destinados a familias de los barrios Conjunto 1, 7 de Septiembre y Santa María, obras que vienen a consolidar el crecimiento demográfico de la zona norte. "Cuando uno inaugura una escuela, definitivamente genera oportunidades", expresó.

Orrego confirmó que existen otros diez establecimientos escolares en proceso de obra. FOTO: SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE.

En su discurso, el mandatario sanjuanino resaltó la importancia de las instalaciones y el rol docente: "La educación para mí tiene un lugar especial en las políticas públicas de la provincia de San Juan. Y la verdad, poder inaugurar este establecimiento que consta absolutamente de todo lo necesario para que un chico pueda desarrollarse, pueda generar su aprendizaje, donde además también, gracias a Dios, tenemos maestros en San Juan de alta talla".

Orrego también adelantó que este es solo un paso en un plan mayor de infraestructura: "Estoy muy feliz, muy contento de poder estar siendo parte de lo que viene siendo todo el área de educación de la provincia. Porque, además, ya nos quedan 10 establecimientos que estamos trabajando en toda la provincia, 10 departamentos distintos. Definitivamente marcan el rumbo de San Juan hacia el futuro".

Silvia Fuentes, ministra de Educación. FOTO: SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE.

Por su parte, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, remarcó que las clases ya habían iniciado pero que la inauguración formal era necesaria para la comunidad: "Queremos que nuestros chicos aprendan bien y que nuestros docentes también trabajen tranquilos". Los edificios cuentan con baños para personas con discapacidad, rampas, calefacción, aire acondicionado y cocina.

Acompañando la comitiva, la intendente de Chimbas, Daniela Rodríguez, destacó el trabajo conjunto: "Una importante inauguración acá en el departamento, buen día. Buen día, bueno, sí, muy feliz por esta obra que hoy abre las puertas a toda una comunidad. Muy feliz porque es parte de lo que pensamos hace muchos años para Chimbas, que justamente estamos rodeados de barrios nuevos, de una gestión que estaba muy presente en la construcción de viviendas para poder lograr un hogar, que los hogares tengan su casa", señaló.

Finalmente, Rodríguez analizó que este crecimiento debe ser integral: "Y en base a eso, los análisis que se hacían de la necesidad de tener una escuela, un centro de salud alrededor, un puesto policial, lo necesario para una comunidad. Gracias al gobierno de la provincia, también se puso la obra pública al hombro y hoy estamos inaugurando una escuela, el ENI y la primaria", cerró.