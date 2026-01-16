Marty Supreme: la película de Chalamet sobre ping-pong y Marty Reisman

El jueves 15 de enero de 2026, llegó a los cines argentinos Marty Supreme, la nueva película dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet. La cinta, que se posiciona como una de las grandes favoritas para las nominaciones a los premios Oscar tras su éxito en la temporada de premios, se sumerge en el competitivo mundo del tenis de mesa de los años 50.

La historia sigue a Marty Mauser (Chalamet), un joven soñador que busca respeto en un deporte históricamente ignorado. El guion narra su descenso hacia la obsesión y las apuestas, buscando la redención y la grandeza a través de su pasión. Aunque no es una biografía estricta, el filme se inspira en el espíritu de Marty Reisman, una leyenda del ping-pong estadounidense.

Publicidad

Reisman creció en Nueva York y comenzó a practicar en las mesas públicas del Lower East Side para manejar episodios de ansiedad. A los 10 años ya entrenaba en el Lawrence’s Broadway Table Tennis Club. Pese a su prolífica carrera, nunca obtuvo medallas de oro. El origen del proyecto se remonta al hallazgo fortuito que hizo la esposa de Safdie en una tienda de segunda mano: el libro de 1974 The Money Paper: The Confessions of America’s Greatest Table Tennis Champion and Hustler, escrito por el propio Reisman.