En medio de una fuerte discusión política en redes sociales, la cantante Lali Espósito volvió a quedar en el centro de la escena tras publicar un simple emoji que rápidamente generó interpretaciones y comentarios. La artista compartió en su cuenta de X (ex Twitter) una cara de payaso, lo que desató una ola de reacciones entre sus seguidores y detractores.

El mensaje apareció justo cuando el vocero presidencial Manuel Adorni estaba siendo criticado públicamente por viajar a Nueva York junto a su esposa en el avión presidencial, como parte de una comitiva oficial del Gobierno. La situación generó cuestionamientos en redes sociales y en el ámbito político.

Durante una entrevista radial, Adorni defendió la decisión y explicó que su pareja lo acompañó porque “es mi compañera de vida”, una frase que rápidamente se viralizó y alimentó el debate público. Algunos periodistas y dirigentes también cuestionaron el episodio.

En ese contexto, la publicación de Lali fue interpretada por muchos usuarios como una crítica indirecta al oficialismo. Varios seguidores asociaron el emoji con la canción “Payaso”, tema que la artista lanzó previamente y que algunos fanáticos interpretaron como una referencia al presidente Javier Milei y a su entorno político.

Las respuestas no tardaron en llegar: el posteo acumuló miles de interacciones y comentarios de seguidores que celebraron el gesto y de detractores que cuestionaron la intervención de la cantante en temas políticos.

La relación entre Lali Espósito y el gobierno de Javier Milei ha sido conflictiva en los últimos años. Los cruces entre la artista y el presidente, así como las críticas desde sectores libertarios hacia la cantante, han generado frecuentes debates en redes sociales y en el ámbito mediático.