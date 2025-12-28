El cierre del calendario rutero 2025 tuvo nombre y apellido. Mauro Domínguez, representante de Gremios por el Deporte – Municipalidad de Santa Lucía, se quedó con la tradicional Cuatro Puentes tras un sprint apretado, exigente y cargado de emoción, bajo un intenso calor que hizo sentir cada pedaleada en los 160 kilómetros de recorrido.

La definición fue tan ajustada como desgastante. Luego de atravesar nueve departamentos y soportar una temperatura elevada que castigó al pelotón durante toda la tarde, Domínguez sacó a relucir inteligencia, fortaleza y temple para cruzar primero la línea de meta en el Parador del Ciclista, sobre Avenida Libertador, en Rivadavia.

Mauro Domínguez celebrando el triunfo de final de año. (Fotos: Gabriel Flores / DIARIO HUARPE).

La carrera, organizada por la Fundación Planeta Ramírez, volvió al calendario después de tres años y recuperó una de las clásicas más extensas y duras del ciclismo sanjuanino. El pelotón mantuvo un ritmo alto desde la largada y el desgaste fue acumulándose con el paso de los kilómetros, especialmente en los tramos largos y rectos que caracterizan a la Cuatro Puentes.

En ese contexto, Domínguez supo esperar su momento. Se mantuvo bien ubicado, leyó cada movimiento y, cuando llegó la definición, encontró el resto necesario para embalar y quedarse con una victoria muy buscada. “Lo venía buscando desde el comienzo de la temporada, no se me daba por una cosa u otra, pero nunca dejé de intentarlo”, expresó el ganador tras la carrera.

El festejo tuvo lágrimas, abrazos y una fuerte carga emocional. Domínguez reconoció que el triunfo llegó después de meses difíciles, especialmente durante el invierno. “Estuve en un momento muy malo y mi familia fue todo. Ese empujoncito que me faltaba lo encontré en ellos”, contó en diálogo con Radio La Voz 100.5.

El respaldo del entorno también fue clave. “Mis viejos hicieron un gran esfuerzo para que no nos faltara nada. Este es mi trabajo, lo disfruto y hoy puedo cerrar el año de la mejor manera”, resumió Domínguez.

Para Mauro Domínguez, la victoria fue mucho más que un primer puesto. Fue alivio, recompensa y punto de partida para lo que viene.

Clasificación general

Elite

Mauro Domínguez Leandro Velardez Rubén Ramos Santiago Uriel Videla Tomás Moyano Mauricio Páez Gerardo Tivani Ángel Oropel

El podio con los ocho primeros de la tabla General de la Elite. (Fotos: Gabriel Flores / DIARIO HUARPE).

Sub 23

Santiago U. Videla Tomás Moyano Ángel Oropel

El podio de la categoría Sub 23. (Fotos: Gabriel Flores / DIARIO HUARPE).

Junior

Facundo Tivani Felipe Lucero Uriel Morán Lautaro Cobarrubia

El podio de la categoría Junior. (Fotos: Gabriel Flores / DIARIO HUARPE).

Máster A