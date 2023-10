Este domingo se llevó a cabo el primero de los dos debates presidenciales antes de las elecciones del 22 de octubre. Durante el último minuto del evento, cada referente tuvo la oportunidad de dirigirse hacia los argentinos con un mensaje final.

Los mensajes finales de cada candidato

Schiaretti: “Es mentira que estemos condenados al fracaso y atener alta inflación, no tenemos que ser siempre gobernados por la grieta, es hora de tener un gobierno que gestione bien, podemos aprovechar los vientos internacionales que corren a favor. Han visto a los candidatos que ya fracasaron. Escucharon a otro candidato que propone cosas que son un viaje a lo desconocido. La izquierda lo de siempre”.

Bregman: “Más allá de las frases hechas, ningún candidato pudo ocultar que son cómplices del poder económico, nosotros no. No podemos seguir pagando con hambre al FMI, que no destruyan más el planeta, no te resignes y vota con tus convicciones. Son 30.000 y fue un genocidio”.

Milei: “Algunos candidatos son marcianos y pareciera que no son responsables de los últimos 30 años. Venimos a proponer el modelo de la libertad, el de los países más ricos. No se puede cambiar si siempre se hace lo mismo. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Un futuro mejor es posible, solo si es liberal”.

Massa: “Sé que sentís el dolor y la frustración de que la plata no alcanza, tenemos tres caminos: uno es la vuelta al pasado, el otro es una locura, y el otro es un salto a la producción y al trabajo. Necesitamos una Argentina de unión federal, con mejor distribución a lo largo y ancho del país. A la urna no vayas con odio, andá con esperanza”.

Bullrich: “Hace 20 años damos batalla al kirchnerismo. Para transformar la Argentina no alcanza solo con ganar en las urnas, hay que tener cambios duros con coraje y nosotros tenemos poder político, gobernadores y mayoría en el Congreso. Somos la única oposición que va a garantizar el cambio sobre lo que hizo el kirchnerismo”.