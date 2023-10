De todos los frentes que compiten en las Elecciones Generales del próximo 22 de octubre, en San Juan solo dos hicieron convocatorias hacia sus militantes para mirar el Debate Presidencial 2023 en unidad. Mientras que el Partido Justicialista convocó a su militancia en la sede del partido, Juntos por el Cambio llamó a adeptos, con Marcelo Arancibia a la cabeza, a observar la trasmisión desde la Plaza de Desamparados. Hubo un hilo conductor entre ambas citaciones y fue la poca asistencia. Sin embargo, las reacciones y los condimentos especiales de cada uno de los sectores estuvieron. Por ejemplo, las diferencias de euforia en las respuestas.

La mirada atenta de los militantes. Foto: Gastón Vargas / DIARIO HUARPE.

Por el lado del PJ, la convocatoria fue un poco mayor a la de JxC. Estuvieron militantes y también algunos dirigentes, como el candidato a Parlasur, Matías Sotomayor y la intendenta de Caucete, Romina Rosas, junto con su diputado provincial electo, Emilio Escudero. Sin embargo, estuvieron fuera de su rol institucional y encarnaron más el militante.

Romina Rosas y Emilio Escudero. Foto: Gastón Vargas / DIARIO HUARPE.

En la sede peronista de San Juan las reacciones más fervorosas fueron cuando habló su candidato presidencial, Sergio Massa. Sin embargo, hubo situaciones que llamaron la atención, como algunos aplausos hacia la aspirante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, Myriam Bregman. Sobre todo, cuando cruzaba a los presidenciables, Patricia Bullrich y Javier Milei. Asimismo, las risas fueron dirigidas puntualmente a estos dos últimos.

Matías Sotomayor, candidato a Parlasur. Foto: Gastón Vargas / DIARIO HUARPE.

Los comentarios generales de los militantes elogiaron la decisión de Massa de gastarse sus derechos a réplica en el eje de Economía, puesto que fue en el momento en el que más el resto de los candidatos lo atacaron.

Arancibia y Marconi. Foto: Gastón Vargas / DIARIO HUARPE.

Con respecto a la reunión de JxC, cabe destacar que no fue organizado por la lista que compite en los próximos comicios, encabezada por los orreguistas Emilio Achem y Nancy Picón, sino por el excandidato a gobernador, Arancibia, y su subagrupación Juntos. Además de él, a la reunión asistió su excandidato a vicegobernador, Oscar Marconi; y las ex precandidatas a diputadas Eugenia Raverta y Alejandra Castro. En el caso de Raverta, se quedó sentada a un costado y no interactuó con ninguno del resto de los dirigentes.

La mirada atenta de la militancia, con reacciones esporádicas. Foto: Gastón Vargas / DIARIO HUARPE.

Esta convocatoria, debido a que se llevó adelante en un espacio público, tuvo alguna adherencia de personas que rondaban por la plaza. A pesar de esto, la asistencia fue menor a la del PJ. En el medio del debate, se acercaron algunos policías a hablar con Arancibia para hacerle saber que estarían atentos por si sucedían algunos hechos de inseguridad.

Arancibia con los policías que llegaron a saludar. Foto: Gastón Vargas / DIARIO HUARPE.

En esta reunión, las reacciones no fueron tan eufóricas como en las del PJ. Cuando terminaba de hablar Bullrich, algunos concurrentes aplaudieron tímidamente. Para Arancibia, la ganadora fue su candidata, dado que "fue la única que sabe qué y cómo cambiar al país". Los mayores signos de rechazos fueron hacia Massa y Bregman, mientras que hacia las alocuciones de Milei no hubo respuestas.

A pesar de la poca convocatoria, fueron los únicos espacios que atinaron a compartir con la militancia fuerte el Debate Presidencial. Resta conocer si redoblarán la apuesta y volverán a hacer lo propio en el próximo, que se desarrollará el domingo 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.