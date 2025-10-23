El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comunicó que se reducirán las exigencias para obtener y renovar la licencia de conducir profesional, con el fin de agilizar los procedimientos y aliviar la carga administrativa para los choferes.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) aprobó la Disposición 219/2025, que introduce modificaciones concretas en los requisitos para la obtención y renovación de estas licencias. Esta medida forma parte de una reforma iniciada a comienzos de 2025 tras la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), un trámite que anteriormente regulaba estas licencias a nivel nacional.

Publicidad

La LiNTI, creada en 2003 mediante la Resolución 2623/03, fue suprimida para delegar la emisión de licencias profesionales a los municipios, con el propósito de unificar criterios con las licencias particulares y facilitar el acceso para conductores de transporte de carga y pasajeros. Sin embargo, luego de esta eliminación, se detectaron obstáculos como la obligación de usar simuladores o circuitos cerrados para las pruebas prácticas, además de cursos de capacitación que podían extenderse hasta 50 horas.

Con la nueva disposición, estos requisitos se alivian considerablemente. Para la renovación, sólo se exigirá la presentación del examen psicofísico y un curso teórico de actualización, eliminando la necesidad de simuladores. En cuanto a la primera licencia profesional, la carga horaria total se reduce a menos de la mitad de lo que se requería anteriormente.

Publicidad

Además, se permite que los exámenes prácticos se realicen en calles de baja circulación especialmente habilitadas, en caso de que no existan circuitos cerrados disponibles en los centros emisores. Esta flexibilidad busca facilitar el acceso a los conductores y disminuir costos.

Estas modificaciones fueron coordinadas entre la ANSV, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y la Secretaría de Transporte, en el marco de las políticas nacionales orientadas a la simplificación administrativa.

Publicidad

El ministerio destacó que estas medidas tienen como objetivo principal optimizar los procesos, reducir gastos y mejorar el acceso de los profesionales del volante a sus licencias, en línea con la estrategia gubernamental de desburocratización.