Este sábado, en Asunción, Paraguay, el Mercosur y la Unión Europea concretarán uno de los acuerdos de asociación más relevantes a nivel global, que involucra cerca del 25% del Producto Bruto Interno mundial y un mercado potencial de alrededor de 750 millones de habitantes.

El acto central se realizará al mediodía en el Gran Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central paraguayo, con la presencia del presidente argentino Javier Milei, junto a sus pares de Paraguay, Santiago Peña, anfitrión y presidente pro témpore del Mercosur, Uruguay, Yamandú Orsi, y Bolivia, Rodrigo Paz. Brasil será la excepción: Luiz Inácio Lula da Silva no participará, ya que mantendrá una agenda paralela en Río de Janeiro con autoridades de la UE.

Publicidad

Aunque los mandatarios estarán presentes, la firma formal del acuerdo será realizada por los cancilleres de cada país miembro y de la UE. Por Argentina, rubricará Pablo Quirno, junto a sus pares de Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y Panamá, como país asociado; por la Unión Europea lo hará el comisario de Comercio, Maroš Šefovi.

El tratado Mercosur–Unión Europea contempla la eliminación progresiva de más del 90% de los aranceles entre ambos bloques, la armonización de normas sobre comercio, inversiones, propiedad intelectual, estándares sanitarios y cooperación política. Para el Mercosur, el acuerdo representa acceso preferencial a uno de los mercados más poderosos del mundo; para Europa, un refuerzo estratégico en América del Sur y diversificación de proveedores.

Publicidad

Actualmente, el intercambio comercial entre los bloques supera los 111.000 millones de euros anuales. Sin embargo, sectores productivos sensibles, exigencias ambientales europeas y la necesidad de ratificación parlamentaria en cada país podrían demorar la aplicación plena del acuerdo. Como alternativa, se evalúa un acuerdo interino que habilite el capítulo comercial mientras avanza el proceso legislativo.

Tras la firma, Milei brindará un discurso en el que expondrá su visión sobre la apertura comercial y el futuro del vínculo birregional, alineado con su postura de integración global y críticas al Mercosur como bloque cerrado. Pese a los desafíos, la rúbrica de este sábado marca un punto de inflexión en la relación entre ambos bloques y redefine el mapa económico y geopolítico de la región.