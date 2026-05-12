Mientras se prepara para afrontar su sexto Mundial con la Selección Argentina, Lionel Messi no detiene su marcha en el mundo de los negocios. El actual jugador del Inter Miami acaba de cerrar una operación millonaria en el mercado inmobiliario de Barcelona, la ciudad donde forjó su leyenda y a la que sigue ligado por fuertes lazos comerciales.

A través de su sociedad Edificio Rostower, el astro rosarino adquirió las antiguas galerías Via Wagner, un complejo comercial de 4.000 metros cuadrados ubicado en el corazón del Turó Park, una de las zonas más residenciales y exclusivas de la capital catalana. El inmueble tiene una carga histórica particular: permanecía cerrado desde 1993 debido a disputas legales entre sus antiguos propietarios.

Tras 33 años de abandono total, Messi decidió apostar fuerte por la recuperación de este patrimonio urbano y desembolsó la suma de 11,5 millones de euros para quedarse con el edificio. El plan del capitán argentino consiste en realizar una reforma integral del complejo para destinarlo íntegramente al alquiler de lujo.

Por su ubicación estratégica y valor patrimonial, el edificio se perfila como el sitio ideal para la instalación de bancos, fondos de inversión y empresas de primer nivel que buscan presencia en la zona alta de Barcelona.

Esta jugada refuerza el perfil empresarial de Messi en tierras españolas, donde ya cuenta con la cadena MiM Hotels, los restaurantes Hincha y la reciente adquisición del club UE Cornellá. Con este movimiento, el "10" demuestra que su visión va mucho más allá del campo de juego, apostando nuevamente por el desarrollo urbano en su segunda casa.