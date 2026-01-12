Un meteotsunami es un fenómeno natural que genera olas de gran tamaño similares a las causadas por tsunamis tradicionales, pero con un origen meteorológico y no sísmico, según explican especialistas. Este tipo de ola extrema no es provocado por terremotos, sino por cambios bruscos de presión en la atmósfera, asociados a tormentas intensas, frentes de aire o sistemas de baja presión que se desplazan rápidamente.

A diferencia del tsunami clásico (que se produce por el desplazamiento del fondo marino tras un sismo submarino), un meteotsunami se desencadena cuando un frente atmosférico violento comprime la columna de aire sobre el agua, transmitiendo energía al mar y generando olas largas y altas que se propagan hasta impactar la costa.

Los expertos señalan que las zonas costeras con plataformas marinas bajas y extensas son más susceptibles, ya que la energía atmosférica puede acoplarse de manera más eficiente con el agua. En Argentina, la costa atlántica bonaerense, como en Santa Clara del Mar y Mar del Plata, puede experimentar estos efectos, sobre todo cuando hay sistemas de tormenta fuertes que movilizan grandes masas de aire.

Un meteotsunami puede manifestarse con un rápido retiro del mar seguido por una ola repentina o un “maremoto” de origen meteorológico, que no siempre es advertido con antelación por los servicios de pronóstico tradicionales, ya que no está vinculado a eventos sísmicos. Esto lo hace especialmente peligroso para bañistas y embarcaciones cercanas a la costa.

Si bien no ocurre con tanta frecuencia como otras perturbaciones costeras, los expertos señalan que los meteotsunamis están vinculados a patrones climáticos extremos y episodios de tormentas inusualmente potentes, por lo que se recomienda precaución cuando se observa retirada inusual del agua o cambios bruscos del clima en zonas de playa.

En síntesis, un meteotsunami es una ola generada por fenómenos atmosféricos intensos, no por actividad geológica, y puede tener efectos similares a los de un tsunami tradicional, pero con un origen completamente distinto.