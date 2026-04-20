Acusaron a Zaira Nara de estafa con su marca de yerba y crece el escándalo

Una situación crítica rodea a Zaira Nara luego de que se difundieran testimonios que la vinculan directamente con un conflicto legal en potencia. La información surgió en el programa Infama, donde se analizó el rol de la conductora como propietaria de un emprendimiento de yerba que hoy está en la mira. En el ciclo televisivo fueron contundentes al explicar que "este caso es sobre Zaira Nara. Y atención porque por ahí la estamos advirtiendo de un posible quilom... judicial que puede tener".

El foco del problema reside en la comercialización de un accesorio específico que tuvo gran alcance en plataformas digitales. Según precisaron en América, la firma realizó varias publicaciones con un famoso mate que le encantó a todo el mundo, lo que generó un alto volumen de ventas. Sin embargo, el éxito publicitario derivó en una ola de reclamos por parte de clientes que aseguran haber sido estafados.

Desde la producción del programa indicaron que hay varias damnificadas que han comprado ese mate y que nunca les llegó. A pesar de los intentos de las usuarias por contactar a la empresa para resolver los inconvenientes, la firma habría optado por el silencio. Le han querido advertir a la cuenta de la yerba sobre lo que estaba pasando y resulta que no contestan, señalaron sobre las irregularidades que habrían comenzado entre los meses de octubre y noviembre del año pasado.

Una de las mujeres afectadas relató su experiencia personal y detalló el perjuicio económico sufrido. La denunciante afirmó que pedí un mate, compré un mate con una bombilla que no era barata. El testimonio refleja la falta de cumplimiento en la entrega y la desaparición de los canales de comunicación oficiales. La compré en el mes de octubre y nunca me lo mandaron. Nunca más me contestaron los mensajes. Entrás a la página y está como cerrada, concluyó la damnificada.