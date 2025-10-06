El presidente Javier Milei volverá a ocupar el centro de la escena política este lunes con un acto que combina política, espectáculo y militancia. En el estadio Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo, presentará su nuevo libro titulado “La Construcción del Milagro”, en el que relata su recorrido personal y político hasta llegar a la presidencia.

El evento contará con un show musical protagonizado por el propio mandatario, quien subirá al escenario junto a La Banda Presidencial para interpretar temas de rock nacional, entre ellos “Panic Show” de La Renga, canción con la que Milei suele identificarse desde sus comienzos en la política. El espectáculo culminará con un discurso en el que el presidente se dirigirá a miles de militantes libertarios que asistirán al estadio y a quienes sigan la transmisión en vivo del acto.

Publicidad

Milei hará su ingreso al escenario escoltado por “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación militante que respalda su gestión. Se espera un despliegue similar al de sus grandes actos de campaña, con estética libertaria, luces y pantallas gigantes.

El evento llega en un contexto político sensible para el Gobierno, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado por Buenos Aires, un hecho que generó turbulencias internas en La Libertad Avanza. Con esta presentación, Milei busca recuperar la iniciativa política y reforzar el vínculo con su base de apoyo.

Publicidad

Mientras tanto, un grupo de manifestantes se concentró desde horas de la tarde en el Parque Los Andes, a pocos metros del estadio, para expresar su rechazo al presidente y a las políticas de su administración. El operativo de seguridad incluyó un amplio despliegue policial para garantizar el desarrollo del acto sin incidentes.

Con este evento, el mandatario combina nuevamente su perfil de economista, político y figura mediática, apelando a una narrativa que mezcla épica personal y liderazgo carismático ante sus seguidores.