En medio de las negociaciones con las provincias para obtener apoyos en sus iniciativas en el Congreso, el ministro del Interior, Guillermo Francos, advirtió que el Gobierno podría cobrar de forma retroactiva el Impuesto a las Ganancias.

Según advirtió, se trataría de un bache legal en la reducción que el Gobierno anterior hizo en septiembre del año pasado, en plena campaña electoral.

En aquel momento, el ministro de Economía, Sergio Massa, logró impulsar la ley que reducía el pago del impuesto a partir de este año. Para hacer el puente, se emitió un decreto que ordenaba a la AFIP no retener el Impuesto a las Ganancias a los salarios del último trimestre del año pasado que se encontraran por debajo del piso, a la espera de una nueva ley que hasta el momento no se aprobó.

“Se hizo todo tan mal que hubo un decreto que sancionó el Gobierno de Massa por el cual se quitó la atribución de hacer las retenciones a las empresas a los trabajadores en relación de dependencia. Y cuando se sancionó la ley, se hizo para el período fiscal siguiente, en 2024″, señaló el funcionario durante una entrevista radial.

Y agregó: “En los meses de 2023 en los que no se hizo la retención, no quedó eximido el impuesto. Si el tema no se soluciona con esta ley, toda esa gente que quedó en esa situación va a quedar sujeta a pagar por ese trimestre de 2023, porque eso es el período fiscal 2023, y la ley lo planteó para el 2024. Es un tema que hay que solucionar”.