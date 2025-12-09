La fe volvió a desbordar las calles de Concepción. Como cada 8 de diciembre, miles de sanjuaninos participaron de la histórica peregrinación en honor a la Inmaculada Concepción, una tradición que une a generaciones y convoca tanto a familias enteras como a promesantes que recorren el camino año tras año. Esta edición no fue la excepción: desde temprano comenzaron a llegar grupos de todas las edades, provenientes no solo de Capital y Rawson, sino también de Santa Lucía, Rivadavia, Pocito y departamentos más alejados.

La procesión se desarrolló en un clima cargado de emoción. La llegada de la imagen, uno de los momentos más esperados por los fieles, desató aplausos y cánticos. Los devotos se acercaron para saludar a la Virgen, algunos llorando, otros agradeciendo y muchos elevando pedidos que, este año, estuvieron marcados por una fuerte preocupación por la situación social y económica del país.

Miles de fieles pidieron por salud y por los gobernantes en la procesión. Foto: DIARIO HUARPE

Liliana, vecina de Concepción, resumió esa mezcla de devoción y necesidad: “Estoy muy emocionada como todos los años. Es una fiesta que toda la provincia viene acá, es muy milagrosa. Yo le he pedido por mi salud y por el Gobierno, para que los ilumine y no castiguen tanto a este pueblo. Venimos con mi hija todos los años”.

Desde Capital, Alejandra también participó junto a su familia: “Vengo acompañada de mi mamá y de mi suegra. Le he pedido mucha salud, trabajo y bendiciones”, expresó mientras sostenía un pañuelo blanco, uno de los símbolos más característicos de esta festividad. Ese gesto se multiplicó entre los asistentes, que agitaron sus pañuelos cada vez que la imagen avanzaba algunos pasos.

La procesión se extendió por las calles del Pueblo Viejo. Foto: DIARIO HUARPE

Alejandro, de Santa Lucía, llegó con su novia y destacó que para él se trata de un ritual anual que no puede faltar. “Le he pedido salud para todos a la Inmaculada”, señaló. Algo similar expresó Estela, de Capital: “He venido con mis hermanos y con toda la familia. Le he pedido salud a toda la familia y por la patria, que ya repuntemos”. Sus palabras reflejan un sentimiento generalizado entre los presentes: la esperanza de que el país encuentre pronto un camino de estabilidad y alivio.

La marcha convocó a miles de sanjuaninos que coparon las calles. Foto: DIARIO HUARPE

Norma, de Rivadavia, también compartió su devoción: “Participo todos los años cuando puedo y siempre en familia, con mi hija y mi marido. Le he pedido que nos dé paz, trabajo y que ilumine a los gobernantes para que nos ayuden”. Ese pedido, repetido en distintos tonos, marcó uno de los ejes que predominó en esta edición de la peregrinación.

Un escenario esperaba la llegada de la Virgen para realizar la misa. Foto: DIARIO HUARPE

La columna de fieles continuó su avance hasta llegar a la esquina de la Plaza de Concepción, donde una multitud ya esperaba junto al escenario desde el cual se celebró la misa central.