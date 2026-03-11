El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció este martes la destrucción de 16 embarcaciones iraníes empleadas para colocar minas en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo. La medida busca garantizar la seguridad del tránsito marítimo internacional.

“Fuerzas estadounidenses eliminaron múltiples embarcaciones navales iraníes, el 10 de marzo, incluidos 16 buques minadores cerca del estrecho de Ormuz”, indicó Centcom en su comunicado, acompañado de un video que muestra ataques contra los barcos, explosiones y columnas de humo elevándose desde los objetivos alcanzados.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y transporta aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. La presencia de minas en la zona podría afectar la seguridad de la navegación y alterar los precios del crudo y las cadenas logísticas globales.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había informado que se habían destruido diez embarcaciones empleadas para colocar minas y advirtió a Irán sobre las consecuencias de continuar estas operaciones. “Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto”, señaló el mandatario.

Trump agregó que la retirada de cualquier artefacto explosivo sería interpretada como un gesto positivo. “Si, por el contrario, retiran lo que hayan podido colocar, será un paso gigantesco en la dirección correcta”, indicó.

Según la Casa Blanca, las fuerzas estadounidenses están preparadas para actuar contra cualquier embarcación que participe en minado en el estrecho, utilizando misiles similares a los empleados contra el narcotráfico. “Serán tratados de forma expedita y violenta. ¡Cuidado!”, advirtió el presidente.

La operación se da en un contexto de elevada tensión en Medio Oriente. Desde el inicio de las hostilidades recientes, Irán ha atacado objetivos estadounidenses e israelíes en la región. El tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz se ha reducido considerablemente por el riesgo de minas y la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de la situación.