La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó este jueves los nuevos topes de ingresos y escalas de las asignaciones familiares y universales que comenzarán a regir desde junio de 2026. La actualización impactará sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y otras prestaciones sociales.

El incremento será del 2,58% y responde al mecanismo de movilidad vigente, que ajusta mensualmente los haberes en función de la inflación informada por el Indec. De esta manera, millones de beneficiarios tendrán nuevos valores en sus cobros del próximo mes.

Con la actualización, la AUH ascenderá a aproximadamente $144.900 por hijo, aunque el monto efectivo será menor debido a la retención del 20% que realiza Anses hasta la presentación de la Libreta AUH. En el caso de la AUH por discapacidad, el valor superará los $470.000 mensuales.

También se modificaron las escalas de ingresos familiares para acceder al SUAF. Los montos varían según el ingreso del grupo familiar y la zona geográfica del país. Para los hogares de menores ingresos, la asignación por hijo rondará los $70.000, mientras que en los tramos superiores los valores serán considerablemente más bajos.

Entre los nuevos topes difundidos, Anses estableció que el ingreso máximo individual permitido para acceder a las asignaciones no podrá superar los límites fijados por el organismo, mientras que el ingreso total del grupo familiar también tendrá un techo específico actualizado.

La actualización alcanza además a otras prestaciones como ayuda escolar anual, asignación por nacimiento, adopción, prenatal y asignaciones por hijo con discapacidad. Los valores definitivos dependen de cada categoría y situación familiar.

En paralelo, el Gobierno confirmó que continuará el pago del bono extraordinario para jubilados de menores ingresos y que en junio también se abonará el medio aguinaldo, lo que convertirá al mes en uno de los de mayor ingreso para beneficiarios del sistema previsional.