Llegó el 29 y con él la pregunta de siempre sobre qué cocinar para atraer la prosperidad económica. Muchos se preguntan "¿a quién no le tienta poner un billetito bajo el plato de ñoquis los días 29?". Esta costumbre sigue vigente, pero ahora se busca algo más ágil para el ritmo diario porque "la tradición se mantiene pero se actualiza".

Según los expertos, "podemos hacer salsas deliciosas en 10 minutos, masas con verduras súper coloridas con sabores nuevos y hasta cocinar los ñoquis sin hervirlos, para que queden dorados y diferentes".

La propuesta actual se aleja de las preparaciones pesadas para adaptarse a la semana. El concepto es claro, ya que "si no estamos para estofados en medio de la semana, hay muchas formas de servir los ñoquis, que ya no serán los de siempre: más livianos, más coloridos, con sabores que juegan en la boca... y se hacen muy fácil". Entre las opciones aparecen masas de calabaza o remolacha procesada con 200 gramos de ricota para crear los llamativos malfatti.

Para quienes buscan velocidad, existen salsas que se resuelven en cinco minutos, como la de manteca dorada con salvia y limón. En este caso, se advierte que "la clave está en la manteca dorada: ese color avellana es todo el sabor". Otra alternativa es la de queso azul y nueces, lista en 10 minutos, donde se sugiere que "si el sabor del queso azul resulta muy intenso, se puede reemplazar la mitad por queso crema".

Una de las innovaciones más interesantes es el método de cocción en sartén con 60 gramos de manteca, evitando el paso por el agua hirviendo. Se trata de "una técnica que pocos conocen y que cambia todo: quedan crocantes por fuera y suaves por dentro". Para elevar el plato, "podemos cocinar una cabeza de ajo envuelta en papel aluminio en la freidora de aire o el horno y añadir la pulpa del ajo asado y crema o queso crema, para un sabor aún más elegante".

Finalmente, los pestos aparecen como el recurso ideal ya que no requieren fuego. Se pueden combinar hojas de albahaca con ajo y 50 gramos de nueces, o probar versiones con tomates asados o rúcula y aceitunas negras. Solo falta elegir la opción preferida y preparar la mesa para recibir la fortuna.