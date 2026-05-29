La lista definitiva de convocados de la Selección argentina para el Mundial 2026 provocó repercusiones inmediatas en medios deportivos de todo el mundo. La confirmación de los 26 jugadores elegidos por Lionel Scaloni fue seguida con atención internacional, principalmente por la presencia de Lionel Messi, que disputará su sexta Copa del Mundo.

Uno de los aspectos más destacados por la prensa extranjera fue justamente la continuidad del capitán argentino. La agencia Reuters remarcó que Messi hará historia al convertirse en el primer futbolista argentino en disputar seis mundiales y subrayó que Scaloni mantuvo la base campeona en Qatar 2022, con 17 jugadores repetidos respecto al plantel que levantó la copa hace cuatro años.

En España, medios como Cadena SER y AS hicieron foco tanto en la experiencia del plantel como en el recambio generacional que comienza a aparecer en la Albiceleste. Entre los nombres más mencionados estuvieron Nicolás Paz, Giuliano Simeone y Valentín Barco, señalados como parte de la nueva camada que empieza a ganar protagonismo en el ciclo Scaloni.

Sin embargo, varias publicaciones también remarcaron ausencias sorpresivas. El nombre que más repercusión generó fue el de Franco Mastantuono, quien finalmente quedó afuera de la lista pese a haber sido considerado una de las grandes promesas argentinas. La prensa española calificó la decisión como un verdadero “terremoto” futbolístico debido a las expectativas que existían alrededor del joven mediocampista.

Otro punto destacado fue la ausencia definitiva de Ángel Di María, quien se retiró de la Selección luego de la Copa América 2024. Distintos medios europeos señalaron que el Mundial marcará el cierre definitivo de una generación histórica encabezada por Messi, Otamendi y De Paul.

En paralelo, varios análisis resaltaron que Scaloni volvió a apostar por la estructura táctica y el grupo consolidado que le permitió conquistar el Mundial de Qatar y las Copas América 2021 y 2024. El diario El País sostuvo que el entrenador argentino priorizó “la identidad y la experiencia” por encima de una renovación más profunda.

La convocatoria también generó repercusión entre los propios futbolistas citados. Algunos de los jugadores que tendrán su primera experiencia mundialista compartieron mensajes emotivos en redes sociales. “Un sueño hecho realidad”, escribió Nicolás Paz, mientras que Facundo Medina publicó una foto de su infancia acompañada de una frase motivacional.

Argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut será el 16 de junio en Estados Unidos y la Selección llegará a la competencia como vigente campeona del mundo y una de las principales candidatas al título.