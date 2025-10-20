La preocupación por el estado de Mónica Farro surgió el pasado 8 de octubre, luego de que trascendiera que la vedette había tenido que acudir a una guardia médica debido a un persistente cuadro respiratorio y una potencial recaída de su anemia crónica. La información detallada por el periodista Fede Flowers señalaba que Farro se estaba realizando estudios de urgencia por una tos que arrastra desde hace cuatro meses.

Más de 10 días después de que la noticia fuera difundida, Mónica Farro rompió el silencio en diálogo con Puro Show para llevar tranquilidad. La artista uruguaya explicó: “Estoy bien, estuve en la guardia porque me sentía muy mal. Me dio una crisis de tos y vengo con tos desde mayo. También tuve anemia y fui a la guardia para que me hicieran un análisis de sangre y una placa torácica”. Farro dejó claro que se trató de un control preventivo, no de un cuadro grave.

Farro detalló que el proceso ha sido largo y molesto, pues la bronquitis aguda que tuvo en mayo no se le ha ido. La vedette explicó que la persistencia de la tos se debe a que no sabe expectorar, lo que provoca que la flema regrese y cause infección. “Estoy incómoda, por ahí la gente no se da cuenta pero yo lo vivo: me levanto y tengo tos, me acuesto con tos, voy al gimnasio con tos, respiro profundo y me causa tos”. A pesar de esto, los médicos le permitieron continuar con su rutina, aunque ya tiene órdenes para ver a un neumólogo y un ginecólogo.

La vedette, quien remarcó que viene de 18 años en Argentina sin tomar vacaciones, deslizó que el problema de salud también podría estar relacionado con el estrés. “Me dijeron que esto puede ser estrés también. Uno no le da bola al estrés, pero puede ser muy complicado”. También aprovechó para visibilizar la problemática de la atención médica, señalando que "la salud es bastante complicada, si te pasa algo grave es hoy, no dentro de tres meses”.

Finalmente, Mónica Farro realizó una contundente aclaración ante los rumores que intentaban vincular sus problemas de salud actuales con las cirugías estéticas realizadas por Aníbal Lotocki hace años. “Quiero aclarar una cosa, porque muchos me dicen que lo que me pasa es por Lotocki y las cirugías que me hice. Pero no tienen nada que ver". Farro fue enfática al negar cualquier relación: "No tienen nada que ver las cirugías que me hice en el año 2013".

La vedette aseguró que, cuando el caso Lotocki salió a la luz, ella se realizó "todos los exámenes correspondientes" y confirmó que está "perfecta, gracias a Dios". Atribuyó su actual malestar a sus "propias flemas".

Mónica Farro concluyó con una fuerte declaración: "Hay mucha gente que quiere que esté mal, pero no lo estoy por suerte”. De esta forma, la vedette dejó en claro que maneja el momento con calma, priorizando su salud y enfocada en recuperar energías tras años de exigencia laboral.