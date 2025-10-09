En las últimas horas, comenzaron a circular versiones preocupantes acerca del estado de salud de Mónica Farro, incluyendo rumores de internación y una cirugía de urgencia. Ante esta alarma, la vedette decidió hablar y desmentir la situación.

En declaraciones a TN Show, Farro confirmó que padece anemia crónica, una condición que ya tuvo "dos veces este año". Sin embargo, aclaró la situación actual de su salud: “Ayer por suerte no tenía [anemia]. Estoy bien con eso”. Respecto a los rumores más graves, la vedette fue tajante: “En ningún momento se habló de internación, ni mucho menos de operarme. ¿Operarme de qué?”. Farro explicó que acudió a la guardia muy tarde porque no tenía otro horario y porque "ahí te dan bola".

Mónica Farro explicó que el verdadero motivo de su malestar reciente es una tos persistente. Este problema la afecta desde mayo, momento en que sufrió bronquitis aguda.

La artista reveló que había pensado que la tos podría estar relacionada tanto con la anemia como con la menstruación, la cual la "deja débil". No obstante, los exámenes médicos recientes confirmaron que la vedette ya no tiene anemia.

Aunque los estudios descartaron complicaciones mayores en sus pulmones, los médicos le recomendaron continuar los controles con especialistas para poder determinar el origen exacto del malestar que la aqueja.

Farro comentó que, mientras espera el diagnóstico final, considera que su malestar podría ser el resultado de estrés somatizado, aunque prefiere seguir chequeándose con profesionales antes de llegar a conclusiones definitivas.

La vedette enfatizó que sus visitas al hospital fueron preventivas y parte de un control rutinario. Con sus declaraciones, Farro busca que sus seguidores no se alarmen. Además, destacó que se mantiene activa, concentrada en su trabajo en proyectos teatrales y en el cuidado de su bienestar, esperando dejar atrás la especulación mediática sobre su salud.