Marcelo Moretti, expresidente de San Lorenzo, lanzó una fuerte ofensiva legal y pública contra la asamblea extraordinaria que eligió a Sergio Costantino como presidente transitorio del club, al sostener que la reunión fue “absolutamente irregular” y que, por ese motivo, “va a quedar nula”. Ante esta situación, presentó ante el Juzgado Civil N° 51 un escrito para que se declare la nulidad de lo actuado y se suspendan los efectos del acto institucional, con la intención de retomar la conducción que aún considera legítima.

Moretti argumenta que la reunión de Comisión Directiva en la que se declaró la acefalía y se convocó a la asamblea no cumplió con los requisitos estatutarios para una sesión válida, señalando inconsistencias en el acta, la falta de inicio formal de la reunión y la inclusión de renuncias que, según su versión, no se efectuaron debidamente. Afirma que esto invalida el proceso que derivó en la asamblea y que la Justicia debería reconocerlo.

Publicidad

El exmandatario insiste en que su gestión continúa siendo legítima hasta que el tribunal se expida sobre la impugnación, y sostiene que su mandato, elegido democráticamente por los socios, todavía tiene vigencia. Esta posición lo coloca en abierta confrontación con los dirigentes que promovieron la acefalía y la convocatoria de la asamblea para definir una comisión transitoria.

El conflicto se produce en un contexto de gran tensión interna, luego de una serie de renuncias masivas en la Comisión Directiva que dejaron al club en acefalía y de la posterior asamblea que votó la comisión transitoria y fijó la fecha de nuevas elecciones para mayo de 2026. A pesar de la decisión institucional tomada en ese cónclave, la disputa legal podría retrasar o incluso revertir los pasos administrativos delineados.

Publicidad

La situación mantiene en vilo a la dirigencia, a los socios y a los hinchas de San Lorenzo, mientras esperan la resolución judicial que podría determinar si la asamblea continúa vigente o si, en cambio, se anula el proceso y se retrotrae la situación institucional, con posibles efectos profundos en la conducción del club.