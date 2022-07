Un momento desagradable fue el que le tocó vivir la sanjuanina que es campeona argentina en ciclismo contra reloj. Se trata de Magalí Balmaceda, quien fue atacada en una calle de Villa del Carril por un par de motochorros cuando se estaba trasladando hacia su entrenamiento diario. Como consecuencia del ataque, la joven debió ser hospitalizada porque quedó lastimada después de sufrir el robo.

La joven ciclista fue asaltada por dos malvivientes a plena luz del día en una de las arterias de Villa del Carril, en el departamento Capital. Según lo trascendido, Magalí había quedado en juntarse con un amigo el jueves por la mañana para trasladarse en su bicicleta hasta Zonda. Sin embargo, jamás se le cruzó por la cabeza, lo que le deparaba el destino. Minutos después de las 10 de la mañana, la campeona se trasladaba sola por el lateral de Circunvalación y cruzó el Conector Sur, a la altura de la zona de Villa del Carril.

Cuando estaba a unos metros de calle Urquiza observó que dos personas en moto se colocaron a la par. En ese momento, uno de ellos la agarró de la cintura, la tironeó hacia la moto. Eso provocó que Balmaceda cayera en seco contra el asfalto y con todo su hombro. Al querer incorporarse, la joven se dio cuenta de que no podía mover su brazo porque se le había salido el hombro izquierdo.

Según su relato, al mismo tiempo que ella estaba en el suelo, el acompañante del motociclista también se había caído y corrió en su dirección para enfrentarla. “Yo estaba en el piso, no sabía que hacer porque pensé que me iba a golpear. Solo atiné a entregarle el celular antes de que me haga algo”, aseguró la ciclista. En ese sentido, comentó que uno de los ladrones levantó la bicicleta para poder llevarla, pero se arrepintió y ambos se dieron a la fuga.

La joven ciclista tendrá que hacer reposo durante 20 días. Imagen de gentileza.

Tras ello, Magalí pudo pararse en medio de la calle y pidió ayuda de los automovilistas. Gracias a la detención de una mujer, la joven pudo comunicarse con su papá para contarle lo que le había pasado mientras masticaba bronca por lo sucedido. “Me lo tomé con tranquilidad. No sentí miedo, solo tenía impotencia porque no pude defenderme”, dijo.

El padre de la campeona argentina trasladó a su hija hasta el Hospital Dr. Guillermo Rawson antes de que llegue la Policía o el servicio de Emergencias Médicas. En un primer momento, los especialistas médicos creyeron que tenía una fractura, pero afortunadamente fue solo una luxación de hombro izquierdo.

Por este motivo, ahora deberá guardar reposo durante unos 20 días, como mínimo. Agradeciendo que no sufrió mayores consecuencias y tampoco le robaron la costosa bicicleta. Aunque esto significara un pequeño parate en su preparación para el Campeonato Argentino de Ciclismo en Pista, que se desarrollará en septiembre, donde es una de las favoritas.