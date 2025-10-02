Por segunda vez en lo que va de 2025, en septiembre se vendieron más motocicletas que autos 0 km en Argentina, una situación que se había vuelto común durante 2022 y 2023 en medio de la crisis económica que afectó al mercado automotor.

En marzo de este año ya se había registrado un episodio similar, aunque entonces fue un hecho aislado. Sin embargo, los datos oficiales del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA) revelan que en septiembre se patentaron 59.056 motos y triciclos, superando a los 55.827 automóviles, lo que representa un incremento del 5,8% a favor de los motovehículos respecto al mes anterior.

Esta dinámica refleja la preferencia por las motos, que cuentan con un precio más accesible y menores costos de uso y mantenimiento, convirtiéndolas en una opción más viable para muchas familias que enfrentan restricciones de crédito y ajustan su economía ante la incertidumbre financiera.

Durante agosto, las ventas ya mostraron un equilibrio casi perfecto entre ambos tipos de vehículos, con 54.888 autos y 54.813 motos comercializadas. En ese mes, las ventas de autos 0 km cayeron un 13,7%, mientras que las de motos aumentaron un leve 0,4%.

En el acumulado de 2025, se vendieron 474.575 motovehículos, lo que representa un crecimiento del 39,8% en comparación con el mismo período del año anterior. Este auge reafirma la relevancia de las motos en el mercado argentino actual.

En cuanto a las marcas, Honda continúa liderando con una amplia ventaja, registrando 11.547 unidades vendidas en septiembre. Le siguen Gilera con 8.091, Motomel con 6.999, Zanella con 5.372 y Keller con 5.269 motocicletas patentadas.

En el acumulado anual, Honda suma 84.480 unidades, seguida por Motomel (65.682), Gilera (58.744), Corven (45.580) y Zanella (43.649).

Las motocicletas de 110 cm3 mantienen su dominio en ventas, siendo la Honda Wave la más vendida tanto en septiembre como en los primeros nueve meses del año, con 6.056 unidades en el mes y 42.527 en el acumulado, que representan la mitad de las motos Honda comercializadas en Argentina.

La Gilera Smash ocupa el segundo lugar con 5.478 patentamientos en septiembre y apenas cinco unidades menos que la Wave en el total del año. Por detrás se posicionan la Keller KN110, Motomel B110 y Corven Energy 110.

Además de la Honda Wave, otros modelos de la marca mostraron mejoras significativas en septiembre: la Honda XR150L creció un 16,2%, la Honda Navi un 12,7% y la Honda CB 125F Twister un 14,6%. También la Zanella ZB110 superó el 10% de aumento en ventas mensual, con un 10,1% más que en agosto.