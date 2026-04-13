Un pasajero golpeó e intentó apuñalar al chofer porque no paró donde él pedía

Un grave episodio de violencia se registró este domingo por la noche en el interior de un colectivo de la Red Tulum en el departamento Rawson. El chofer fue atacado por un pasajero, que lo golpeó e intentó apuñalarlo mientras el ómnibus circulaba en movimiento. El hecho generó una fuerte preocupación entre los usuarios del transporte público y encendió las alarmas en la comunidad.

El hecho ocurrió en la Línea 243. Según las primeras informaciones, el motivo de la agresión habría sido que el pasajero pidió bajarse en una zona donde no había parada habilitada. El chofer no se detuvo, lo que provocó la ira del atacante. Sin mediar palabra, el sujeto le dio una trompada en la cara al conductor y luego intentó apuñalarlo.

Afortunadamente, el resto de los pasajeros que viajaban en el colectivo actuaron con rapidez y lograron calmar al agresor antes de que el ataque pasara a mayores. Pese a la violenta escena, no se reportaron heridas de gravedad.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el agresor aparentemente tendría problemas psiquiátricos. El caso ahora está siendo investigado por la Policía. Personal de la Comisaría 6ta actuó en el hecho y tomó declaraciones a los testigos, aunque hasta el cierre de esta nota no se informó si el atacante fue detenido ni si el chofer realizó la denuncia formal.