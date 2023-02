Este domingo se produjo un confuso episodio que la Policía investiga en el departamento Zonda, donde un hombre terminó hospitalizado tras ser golpeado en su cabeza con una botella de vidrio. El hombre huyó de la casa de quien lo atacó, pero luego los familiares de la mujer lo encontraron y le dieron una paliza que lo mandó al hospital.

Personal de la Comisaría 14ª del departamento Zonda investiga un hecho confuso en el que un hombre de 35 años de edad, resultó con su cabeza lastimada luego de recibir un botellazo por parte de una mujer identificada como Tamara Ruz de 25 años de edad, quien lo acusó ante sus familiares y la Policía de haberla maltratado y tal vez abusar.

Todo ocurrió en inmediaciones de calle 9 de Julio y Recabarren en el departamento Zonda, luego de una fiesta familiar en la que participaron Tamara Ruz y Milton Cortéz (35) ambos involucrados en el presunto hecho violento.

Tamara Ruz se habría retirado del lugar junto a su hijo para ir a su casa y atrás de ella llegó Milton quien habría ingresado por la fuerza al domicilio de la mujer. De acuerdo a los dichos de ambas partes, son versiones opuestas, ya que, Tamara dijo que Milton no es nada de ella y entre ellos no habría ninguna relación de pareja. Por otra parte, en la policía el acusado habría dicho que es el padre del hijo de Tamara, algo que no fue confirmado por la mujer que lo golpeó.

Según la mujer para defenderse del ataque de Milton, ella le rompió en la cabeza una botella de vidrio, de alguna bebida blanca que tenía, luego de haber forcejeado con ella y haber sufrido una lesión en la mano.

El hombre tras recibir el golpe en la cabeza, el cual le produjo un profundo corte en el cuero cabelludo huyó de la casa con la cabeza ensangrentada. Luego familiares de la mujer enterados de lo que había ocurrido, salieron en busca del sujeto y al encontrarlo le dieron una brutal paliza hasta que llegó la Policía y se lo quitó.

Milton tenía el rostro desfigurado y ensangrentado y un hematoma en el ojo izquierdo, según informaron fuentes del caso. El hombre fue traslado al hospital para su curación, donde recibió varios puntos de sutura en la cabeza.

Luego fue trasladado al médico legista para constatar las lesiones que presentaba y en una corta declaración habría manifestado a los uniformados, no saber porque, lo atacaron los familiares de la mujer con quien habría asegurado tener un hijo en común a pesar de que la mujer había dicho oportunamente que no tenía relación con él.

Pese a todos los involucrados en el hecho solo uno quedó detenido y es Milton Cortéz. Interviene en el caso el fuero de Flagrancia, se dio intervención a la ayudante de fiscal Cecilia Cangialosi.