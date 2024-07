Tras las declaraciones de la intendente de Caucete, Romina Rosas, quien criticó la falta de apoyo a las mujeres que buscan llegar a la conducción del Partido Justicialista de San Juan, el referente del partido Leonardo Gioja aseguró que no es una traba impuesta por el giojismo, y advirtió que es un problema que debe resolver el sector ligado al uñaquismo.

Puntualmente, Rosas había expresado: “Hoy no tengo chances de presidir el PJ de San Juan por ser mujer, existen sectores del partido que no se bancarían a una mujer como presidente”. Al ser consultado por DIARIO HUARPE sobre estos dichos, Gioja no titubeó y marcó su postura.

“Nosotros le damos mucho lugar a las mujeres, y Romina es muy buena dirigente. La verdad es que en este marco de unidad entre aquellos sectores más ligados al giojismo y al uñaquismo, es un problema que tienen que resolver aquellos que están más ligados al uñaquismo”, setenció.

En este sentido, agregó que desde el espacio comandado históricamente por el exgobernador José Luis Gioja ven que “está claro que hay muchas compañeras capacitadas para estar ocupando lugares de conducción”, pero esa definición “depende también del otro sector (Uñac)”.

Por otra parte, este medio también consultó al respecto a la diputada provincial Graciela Seva, quien afirmó: “Se tiene que terminar la violencia política. Estoy codo a codo trabajando con Romina (Rosas) porque reconozco que es un gran cuadro político que se merece un lugar, al igual que varias compañeras que deben tener un rol importante dentro del partido. Me parece que debe intensificarse esa discusión para que las mujeres ocupemos los lugares decisorios”.

Ambos dirigentes participaron de un acto conmemorativo por el 50º aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. El evento se realizó a los pies del busto que tiene el expresidente en la plaza Aberastain de Capital.

Unas 30 personas participaron de la actividad, lo cual resulta significativamente escaso entendiendo la importancia que reviste la celebración, y fue notoria la ausencia de varios dirigentes de renombre. Vale aclarar que los presentes descartaron que la poca convocatoria estuviera ligada a diferencias internas, y explicaron que el faltazo de los principales referentes se debió a motivos de agenda.