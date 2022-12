Miles de personas se congregaron en el microcentro sanjuanino para festejar la obtención de la tercera Copa del Mundo de Argentina. Uno de los espacios de concurrencia fue la Plaza 25 de Mayo que actualmente se encuentra en un proceso de restauración y obras de remodelación. Desde la Municipalidad de la Capital aseguraron que el comportamiento de la ciudadanía fue correcto y no hubo que lamentar destrozos.

Los argentinos contuvieron las ganas de gritar un campeonato mundial durante 36 años y era esperable que una multitud saliera a las calles a festejar. Las arterias del centro de la ciudad estaban repletas de autos y persona son carteles, afiches y gigantografías de los ídolos del fútbol nacional. La concurrencia fue tan masiva que muchos terminaron tirando abajo el cierre perimetral de las obras de la Plaza 25 de Mayo e ingresaron con todas las maquinarias y materiales de la construcción adentro. Afortunadamente, no hubo hechos vandálicos importantes que lamentar, dijeron.

Hubo una intensa tarea de limpieza por parte de la Municipalidad de la Capital. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

"Se veía un buen clima en los festejos que valen la pena destacar”, expreso Darío Molina, secretario de Ambiente de la comuna, a DIARIO HUARPE.

En este sentido, el funcionario señaló que solamente abrieron una cañería que es utilizada para regar y que usaron para tomar agua o llenar botellas. Había grupos de familias, niños con sus padres y grupos de jóvenes.

Los operarios levantaron el cierre perimetral de la obra. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Al cierre perimetral solamente lo abrieron y lo bajaron al piso. Más adelante, los trabajadores de la obra simplemente tuvieron que levantarlo y colocarlo en su sitio, de acuerdo al experto.

Por otra parte, habló sobre los efectos de las festejos en la reapertura de la Plaza 25 de Mayo. “Se calcula que en relación con la inauguración de la obra no se retrasará porque no hubo roturas significativas. Hubo un buen desempeño de los que ingresaron al espacio. No hay roturas que impliquen un costo económico que asumir”, explicó Molina, mientras estaba verificando el estado del principal paseo de Capital.

También, hizo referencia al estado en el que quedaron otros espacios verdes de la ciudad. Indicó que ninguna sufrió roturas, ni deterioros. “En la Plaza La Joroba había grupos personas con bandera que estaban distendidos”, finalizó el encargado de Ambiente del municipio.

Otro sitio de reunión fue la Plaza La Joroba que tampoco fue deteriorada. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Cinco camiones

Molina dio detalles sobre el operativo de limpieza que desplegó el municipio para poner en condiciones al centro capitalino tras la gran celebración. Contó que llenaron en total cinco camiones que fueron completados con residuos, tras una ardua tarea emprendida por los empleados municipales. Había latas, botellas y aerosoles de espuma fundamentalmente.

El funcionario destacó el comportamiento de la gente, el ambiente y el clima de festejo que predominó durante la tarde del domingo.