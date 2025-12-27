Murió Daniel Piazzolla, el hijo de Astor: “Todo el mundo te quiso”

El mundo del tango lamenta la partida de Daniel Hugo Piazzolla, quien murió este viernes a los 80 años en Villa La Angostura, Neuquén. Nacido el 28 de febrero de 1945, era hijo de Astor Piazzolla y Dedé Wolff, y dedicó su vida a resguardar el patrimonio musical de su progenitor con un espíritu sobrio y respetuoso.

Su trayectoria artística incluyó su participación clave en el Octeto Electrónico (1976-1977), donde ejecutó sintetizadores y percusión en una etapa que desafió las estructuras del género.

Más allá de los escenarios, Daniel desempeñó múltiples oficios, desde afinador de pianos y pintor de casas hasta mecánico dental y astrónomo, según relató su hijo Daniel “Pipi” Piazzolla, baterista de Escalandrum. Vivía desde 2010 en la Patagonia con su esposa Lala y sus hijos, en un hogar bautizado “Las tres D” para honrar la herencia afectiva familiar.

Fanático de River Plate, Daniel logró reconciliarse con Astor en 1992 tras doce años de distancia por diferencias musicales, compartiendo un último Día del Padre juntos. De su infancia, recordaba el pedido de su madre de hacer silencio mientras el músico componía: “Chicos, nos tocó esto. Es un genio”.

Su legado se consolidó con el disco Piazzolla por Piazzolla y la organización del concierto “Astortango” en 1996, donde reunió a figuras internacionales como Chick Corea y Gary Burton. Su fallecimiento marca el cierre de un capítulo fundamental en la búsqueda de modernidad de la música argentina.