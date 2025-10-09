Homenajes en redes sociales tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador emblemático del fútbol argentino, generó una profunda conmoción en el ámbito deportivo nacional e internacional. Clubes, futbolistas y dirigentes expresaron rápidamente su pesar y reconocieron su legado tanto por sus títulos como por su forma de conducir equipos.

Boca Juniors, club en el que Russo cumplía su tercera etapa como director técnico, fue uno de los primeros en comunicar la triste noticia. El anuncio se produjo durante un partido de reserva en el predio de Ezeiza frente a Belgrano, que fue suspendido de inmediato. La institución xeneize manifestó: “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

Por la 12ª fecha del torneo Clausura, Boca debía visitar a Barracas Central este sábado. El club presidido por Matías Tapia expresó sus condolencias y ofreció la posibilidad de posponer el partido, aclarando que “el club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”. Poco después, la Liga Profesional confirmó la suspensión del encuentro sin fijar aún una nueva fecha.

Rosario Central, institución en la que Russo fue campeón y logró ascensos en dos etapas, también manifestó su dolor con un mensaje que lo definió como “Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central”. Otros clubes de primera división como San Lorenzo, Racing y Estudiantes de La Plata se sumaron al homenaje, resaltando no solo sus conquistas sino también los valores que transmitió a lo largo de su carrera.

Estudiantes publicó en la red social X (antes Twitter): “Hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución”, acompañando el mensaje con un lazo negro en señal de luto. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también emitió un comunicado breve, mientras que el seleccionado argentino, que se entrenaba en Miami para próximos amistosos, guardó un minuto de silencio en memoria del DT.

La cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol expresó: “Con profundo dolor lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y acompaña a su familia, amigos y a todo el Club Atlético Boca Juniors en este duro momento. Despedimos a un emblema como jugador y DT, y sobre todo una gran persona y ejemplo para todos”.

Incluso River Plate, rival histórico y sin vínculos deportivos con Russo, manifestó sus condolencias: “River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”.

La trascendencia de Russo superó las fronteras argentinas. Desde el exterior, el reconocido periodista de mercado de pases Fabrizio Romano se sumó al homenaje: “Noticias terribles vienen de Argentina: Russo murió luego de una larga lucha contra el cáncer. QEPD”.

La partida de Miguel Ángel Russo deja una profunda huella en el fútbol, recordado tanto por sus logros deportivos como por su calidad humana, en un momento de gran tristeza para el deporte y sus seguidores.