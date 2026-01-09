Sociedad > Plato clásico
Matambre arrollado paso a paso: ingredientes y tips para verano
POR REDACCIÓN
El matambre arrollado es un clásico del verano argentino que se caracteriza por ser rendidor, sabroso y práctico de preparar, ideal para servir frío en picadas, reuniones familiares o comidas al aire libre. Se arma con verduras, huevos y condimentación sobre una pieza de matambre, se cocina lentamente y se deja enfriar para que tome textura y sabor.
Esta receta se destaca por su versatilidad: se puede preparar con antelación, admite distintos rellenos según el gusto y se sirve frío, acompañando ensaladas o pan casero, lo que la convierte en una opción completa para el verano.
Ingredientes principales (rinde 6 porciones)
Matambre de vaca – 1 unidad grande
Zanahorias – 2
Huevos – 4
Morrón rojo – 1
Ajo – 2 dientes
Perejil – 2 cdas. picadas
Sal y pimienta – a gusto
Caldo – cantidad necesaria
Paso a paso (resumen)
Condimentar: Extendé el matambre y salpimentá; espolvoreá con ajo y perejil.
Rellenar: Distribuí las zanahorias cocidas, los huevos duros y el morrón en tiras sobre la carne.
Enrollar: Armá un rollo firme, atalo con hilo o film resistente para que quede compacto.
Cocción: Colocá el matambre en una olla, cubrilo con caldo y cociná a fuego bajo por aproximadamente 1 h 30 min.
Reposo y frío: Retirá del fuego, dejá enfriar bajo peso y refrigerá al menos 8 h antes de cortar en rodajas.
Por qué es ideal en verano
Este plato se sirve bien frío, lo que realza su textura y facilita su porcionado para compartir. Además, su preparación con anticipación permite disfrutar del verano sin pasar demasiado tiempo en la cocina, y su sabor combina bien con ensaladas frescas o acompañamientos ligeros.
Este matambre arrollado no solo es una solución rendidora para varias porciones, sino también una receta versátil que podés adaptar con diferentes rellenos según tus gustos y lo que tengas disponible en casa.