Sociedad > Plato clásico

Matambre arrollado paso a paso: ingredientes y tips para verano

El clásico plato argentino para el verano: bien frío, fácil de preparar y rendidor para compartir en picadas o comidas abundantes, con ingredientes sencillos y pasos claros. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Colorido, rendidor y bien frío: el matambre arrollado es una receta clásica del verano. (Ilustrativo)
 

El matambre arrollado es un clásico del verano argentino que se caracteriza por ser rendidor, sabroso y práctico de preparar, ideal para servir frío en picadas, reuniones familiares o comidas al aire libre. Se arma con verduras, huevos y condimentación sobre una pieza de matambre, se cocina lentamente y se deja enfriar para que tome textura y sabor.

Esta receta se destaca por su versatilidad: se puede preparar con antelación, admite distintos rellenos según el gusto y se sirve frío, acompañando ensaladas o pan casero, lo que la convierte en una opción completa para el verano. 

Ingredientes principales (rinde 6 porciones)

  • Matambre de vaca – 1 unidad grande

  • Zanahorias – 2

  • Huevos – 4

  • Morrón rojo – 1

  • Ajo – 2 dientes

  • Perejil – 2 cdas. picadas

  • Sal y pimienta – a gusto

  • Caldo – cantidad necesaria

Paso a paso (resumen)

  1. Condimentar: Extendé el matambre y salpimentá; espolvoreá con ajo y perejil.

  2. Rellenar: Distribuí las zanahorias cocidas, los huevos duros y el morrón en tiras sobre la carne.

  3. Enrollar: Armá un rollo firme, atalo con hilo o film resistente para que quede compacto.

  4. Cocción: Colocá el matambre en una olla, cubrilo con caldo y cociná a fuego bajo por aproximadamente 1 h 30 min.

  5. Reposo y frío: Retirá del fuego, dejá enfriar bajo peso y refrigerá al menos 8 h antes de cortar en rodajas. 

Por qué es ideal en verano

Este plato se sirve bien frío, lo que realza su textura y facilita su porcionado para compartir. Además, su preparación con anticipación permite disfrutar del verano sin pasar demasiado tiempo en la cocina, y su sabor combina bien con ensaladas frescas o acompañamientos ligeros. 

Este matambre arrollado no solo es una solución rendidora para varias porciones, sino también una receta versátil que podés adaptar con diferentes rellenos según tus gustos y lo que tengas disponible en casa.

