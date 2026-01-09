El canal El Trece apostó por un recambio de programación para la temporada de verano con estrenos de dos ciclos, pero en menos de una semana la señal ya enfrenta señales de alerta por bajas en el rating y ubicaciones rezagadas en sus franjas horarias frente a la competencia.

Según las mediciones más recientes, La cocina rebelde, conducido por Jimena Monteverde, debutó con un promedio de 3,1 puntos de rating, mantuvo ese número el segundo día, pero cayó a 2,7 puntos el miércoles, ubicándose tercero en su segmento detrás de Cortá por Lozano (Telefe) y otros ciclos rivales.

Por su parte, The Balls (que regresó en nueva temporada con Benjamín Vicuña como conductor) también mostró un declive progresivo: inició la semana con 3,0 puntos, descendió a 2,6 y llegó a 2,3 en su tercer día al aire, quedando también en la tercera posición dentro de su franja horaria.

Los números preocupan porque ambos programas cuentan con producciones de mayor costo y expectativa, respecto a otros ciclos del canal América como DDM o Sálvese quien pueda. Para los estándares de El Trece, que históricamente busca liderar con producciones fuertes, este desempeño temprano es interpretado como una señal de alarma.

Además, en el ranking general de audiencia de la señal, otros formatos como El Zorro, Mediodía Noticias y Telenoche superaron en rating a estas nuevas apuestas, situándose por encima en el listado de lo más visto del miércoles.

La situación se da en un contexto donde el rating de la TV abierta en Argentina continúa dominado por Telefe en varios segmentos, una tendencia que El Trece intenta revertir con cambios en su programación y nuevos ciclos veraniegos.

La producción del canal evaluará la evolución de audiencia de estas apuestas en los próximos días y podría ajustar la grilla para intentar captar mayor interés del público.