Las fuertes precipitaciones que afectaron desde la madrugada a la ciudad de Jesús María y gran parte de la provincia de Córdoba obligaron a las autoridades del Festival Nacional de Doma y Folklore 2026 a suspender la noche inaugural prevista para este jueves 8 de enero, priorizando la seguridad de asistentes, artistas y trabajadores ante las adversas condiciones climáticas.

La Comisión Organizadora, liderada por su presidente Juan López, confirmó en conferencia de prensa que la actividad cultural y artística programada para la jornada quedó cancelada, aunque algunas de las acciones protocolarias se reprogramarán para mañana viernes.

Publicidad

Qué se reprograma y qué no

Reprogramadas: El Desfile Unión de los Pueblos se realizará el viernes 9 de enero con concentración a las 15.30 y llegada al Anfiteatro José Hernández a las 17.30, seguido del acto inaugural a las 21 horas con participación de Destino San Javier.

No reprogramados: Los espectáculos artísticos y musicales previstos para la noche suspendida no serán trasladados a otras fechas, por lo que esas presentaciones quedan definitivamente canceladas en esta edición.

La organización explicó que las entradas correspondientes a la noche de este jueves no tendrán validez para otras jornadas del festival, aunque quienes asi lo deseen podrán optar por dejar su ticket como donación (dado que esa jornada tenía carácter solidario) o bien gestionar el reintegro del dinero según el canal y medio de pago utilizado.

El Festival de Jesús María, uno de los encuentros folklóricos más importantes del país, celebra este año su 60.ª edición y genera un notable impacto cultural y económico en la región, con miles de asistentes y una extensa programación de doma, música y actividades tradicionales. La cancelación de la apertura por el mal tiempo es un revés para la organización y el público, que esperaba el inicio de la fiesta popular con variadas actuaciones artísticas.

Publicidad

La organización anticipó que toda información actualizada sobre el desarrollo y la grilla del festival será comunicada en las próximas horas a través de sus canales oficiales, para orientar a los asistentes sobre el avance de las jornadas restantes.