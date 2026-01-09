Decenas de agricultores franceses condujeron sus tractores hacia el centro de París este jueves en una masiva protesta contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, pese a que las autoridades habían prohibido el acceso a la capital, calificando la acción como “ilegal”.

Organizados principalmente por sindicatos rurales como la Coordination Rurale, los productores bloquearon calles y plazas en puntos emblemáticos de la ciudad, incluyendo zonas cercanas al Arco de Triunfo y la Torre Eiffel, para presionar a los líderes políticos franceses y europeos en vísperas de una votación decisiva sobre el tratado.

Los agricultores expresan su rechazo al pacto UE-Mercosur por considerar que abriría los mercados europeos a importaciones masivas de productos agrícolas sudamericanos más baratos, lo que pondría en riesgo la rentabilidad de la producción local y las normas europeas de calidad y seguridad. Además, denuncian cargas regulatorias y altos costos de producción.

El presidente francés Emmanuel Macron anunció que Francia votará en contra del acuerdo en el seno de la UE, reflejando la presión interna generada por las protestas y la oposición política al tratado, aunque aún podría ser aprobado por mayoría entre los Estados miembros de la Unión Europea.

A lo largo de la mañana y la tarde, los manifestantes desafiaron el cerco policial y se concentraron frente a instituciones como la Asamblea Nacional, intentando reunirse con autoridades legislativas para hacer escuchar sus demandas. Las fuerzas del orden establecieron un importante operativo para contener la protesta y evitar un mayor desorden urbano.

La movilización en París se inscribe en un contexto más amplio de malestar agrario en Europa, con protestas similares en países como Grecia, donde agricultores también bloquearon carreteras en rechazo a medidas económicas y al mismo acuerdo comercial.