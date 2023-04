Músicos sanjuaninos realizarán un concierto homenaje a Charly García

Un grupo de reconocidos músicos de San Juan se reunirán para brindar un concierto homenaje al ídolo del rock nacional y latinoamericano Charly García. Durante el recital harán un repaso por toda la obra de este gran artista argentino.

El gran ideólogo e impulsor de esta iniciativa es el músico Juanra Álvarez, quien dialogó con DIARIO HUARPE y explicó cómo surgió la idea. “Desde hace tiempo venía pensando en que Charly merecía ser homenajeado y siempre por alguna razón no me atrevía a tomar la determinación de hacerlo. Finalmente, tomé el impulso necesario y decidí convocar a músicos sanjuaninos que tuvieran este mismo sentimiento por su obra”, dijo.

Publicidad

La banda que encabezará este concierto está compuesta por los músicos sanjuaninos Daniel Álvarez (voz), Florencia Carmona (coros y pandereta), Emiliano Sánchez y Kevin Portillo (guitarras eléctricas), Angelo Muñoz (guitarra electroacústica), Jonatan Ríos (teclados), Luciano Gutiérrez (piano y voz), Emanuel Rodríguez (bajo). Además, habrá varios invitados sorpresa que también serán parte del variado repertorio.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Al ser consultado sobre el motivo para realizar este homenaje, Álvarez explicó: “Charly es un antes y un después en mi vida, por él decidí ser músico profesional. A los 17 años descubrí su música y me voló la cabeza, grababa casetes desde la radio y lo escuchaba todo el tiempo. No solo consumía su música, sino que también busqué nutrirme de los artistas de los que el propio Charly se inspiraba y eso me abrió un abanico musical gigante”.

“La premisa a la hora de armar la banda para este homenaje, fue pensar en que cada músico elegido también haya tenido alguna conexión particular con la obra de Charly García. De hecho, ya en el primer ensayo pareció que tocáramos juntos de toda la vida y eso tiene que ver con el conocimiento que cada uno ha adquirido de este artista y el disfrute que nos producen sus canciones” enfatizó.

Además, Juanra destacó la posibilidad de poder homenajear a este ídolo del rock argentino y latinoamericano en vida. "¿Por qué esperar a que muera? Si podemos celebrar su vida y obra ahora que lo tenemos en este plano. No sabemos si esto llegará a Charly, pero aun así consideramos que es más que válido rendirle un homenaje".

Publicidad

Sobre qué escuchará el público asistente al evento, expresó: “La parte más difícil fue armar el repertorio. De todos modos nos las ingeniamos para poder hacer un repaso por cada una de sus etapas y en el concierto podrán apreciarse desde sus hits hasta sus canciones más inéditas, recorriendo cada uno de sus discos”.

La cita será el próximo jueves 11 de mayo a las 21 horas en el Cine Teatro Municipal de Capital. El valor de las entradas será de $1.500 anticipadas y de $2.000 en puerta, las mismas podrán adquirirse en boleterías del teatro o a través del código QR que figura en el flyer del evento.