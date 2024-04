Cada 11 de abril, San Juan celebra el Día Provincial del Mutualismo. DIARIO HUARPE llegó hasta una de las mutuales más antiguas para conocer su historia y su importante labor para con la sociedad.

Se instituye en San Juan, el día 11 de abril de cada año como Día Provincial del Mutualismo, en alusión a la inscripción de la Primer Mutual en la provincia de San Juan. Ubicada en avenida Córdoba 459 Este, la Mutual Rh- ofrece asistencia en caso de requerir una transfusión de este tipo de sangre, que muchas veces, es difícil de conseguir. Marta Vara, secretaria de la comisión directiva dialogó con este medio y contó la historia de la institución.

“El próximo 7 de mayo la mutual cumple 47 años, es una de las más antiguas de la provincia. Con muchos socios, gracias a Dios, que la nutren. Nuestra mutual surgió con ese nombre por lo que significa, que es ayuda mutua. Le podríamos haber puesto asociación o cooperativa, pero pensamos que esa es la palabra que contiene más lo que es el espíritu de la donación”, explicó.

Marta pertenece a la institución desde el año 1978, casi desde el inicio. Ella contó que la Mutual Rh- surgió gracias a la necesidad y la organización de médicos hemoterapeutas que tenían problemas en conseguir este tipo de sangre para realizar intervenciones.

Su acercamiento no se dio por necesidad, sino por prevención: “Yo soy Rh-, mis hijos también, mis nietos y mi nuera. Yo llegué acá por los pedidos que hacían, y veía el problema que tenía la gente. Un día me arrimé para colaborar y ya me quedé. Gracias a Dios nunca recibí sangre, pero sí he donado”.

Historia

El día 10 de marzo de 1977, los médicos hematólogos Arturo Sicardi, Héctor Farina y Antonio Archilla, convocaron a las personas con factor Rh- a una reunión informativa en el Hospital Privado del Colegio Médico, con el propósito de conformar un grupo de ayuda mutua.

La finalidad sería palear el problema de la falta de sangre con ese factor en casos de urgencias. Después de varias deliberaciones y en sucesivas reuniones se decidió que naciera como Mutual.

De esta manera, fue como el 7 de mayo de 1978 se autorizó el funcionamiento como Asociación Mutual y se inscribe en el Registro Nacional de Mutualidades, con la Matrícula N° 39.

Requisitos

Para inscribirse, los interesados deben completar una ficha de inscripción y presentar una serie de estudios. Existen dos tipos de socios activos, donante y receptor. En caso de inscribirse como receptor debe asociarse junto a un donante de entre 18 y 45 años para equilibrar el número.

Los interesados deberán pagar una cuota mensual, que en la actualidad ronda los mil pesos.

Datos

Inscriptos: 8.587

Socios activos: 4.500

Donantes: 2.100

Receptores: 600

Menores: 1.100

Donaciones por año: entre 60 a 80

Día Provincial del Mutualismo

A través de la Ley 2.493-P quedó instituida esta jornada como el Día Provincial del Mutualismo. El objetivo es destacar el rol del mutualismo como fortalecedor del asociativismo, brindando servicios a la comunidad y fomentando el desarrollo local.