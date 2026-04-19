River y Boca empatan 0 a 0 en una nueva edición del Superclásico

El Estadio Mas Monumental se encuentra listo para albergar una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino por la decimoquinta jornada del Torneo Apertura. Desde las 17 horas, River Plate y Boca Juniors protagonizarán un choque de realidades exitosas bajo el arbitraje de Darío Herrera.

El equipo de Eduardo Coudet llega con una racha de nueve partidos sin conocer la derrota y cinco triunfos consecutivos en el plano local que lo posicionan segundo en la Zona B con 26 unidades. Recientemente, el local venció 1 a 0 a Carabobo por Copa Sudamericana.

Por el lado de la visita, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda acumula doce encuentros invicto y se ubica cuarto en la tabla del certamen doméstico. Entre semana, Boca goleó 3 a 0 a Barcelona para liderar el Grupo D de la Copa Libertadores. El choque enfrenta a un Boca en su prime contra un River que funciona como una máquina de ganar.

La previa está marcada por la expectativa del recibimiento que organiza la Subcomisión del Hincha del club de Núñez. Se estima que las 40 toneladas de papel dispuestas podrían retrasar el inicio del juego programado para las 17 en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. También se podrá seguir a las 16 en Bolivia y Venezuela, a las 15 en Ecuador, Perú y Colombia, y a las 14 en México.

No hay certezas de que el encuentro comience en el horario estipulado debido al despliegue de colorido en las tribunas. En las horas previas, los tarotistas de ambos clubes lanzaron sus vaticinios; el usuario CAN Tarot dio su pronóstico para el local, mientras que Walter Lavalle hizo lo propio para el xeneize.

En lo estrictamente deportivo, River formará con Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Kendry Páez, Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Boca saldrá a la cancha con Leandro Brey, Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. Este último delantero, que convirtió cuatro goles desde su llegada al club, tiene la posibilidad de romper una racha de 28 años sin que un futbolista xeneize con pasado millonario le convierta a River.

Juan Román Riquelme ya se encuentra en las instalaciones para presenciar el encuentro en directo, a diferencia de la última vez en Núñez. En la delegación de Boca también se sumaron los lesionados Edinson Cavani y Agustín Marchesín para acompañar al grupo, mientras que el juvenil Camilo Rey Domenech quedó fuera del banco de suplentes por decisión de Úbeda.

Como antecedente inmediato del fin de semana, el club de la Ribera se quedó con el primer Superclásico tras vencer 3 a 2 en el futsal por la quinta fecha del campeonato. El duelo de esta tarde podrá seguirse a través de las señales de ESPN Premium y TNT Sports. Los hinchas ya colman las tribunas para vivir el partido que paraliza al país.