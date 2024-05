Nacho Elizalde, miembro del programa de streaming "Nadie Dice Nada" de Luzu TV, tuvo un desafortunado comentario hacia los sanjuaninos por saludar con dos besos. En el especial de España, el influencer aprovechó para manifestar su enojo con dicho país y con San Juan por su costumbre en el saludo cotidiano de doble beso y los trató de neandertal.

Elizalde comenzó su reclamo diciendo: “¿Puedo decir algo que me molesta de San Juan y de España? Que saludan con dos besos. Es ridículo y es de neandertal saludar con dos besos”. Lo que en ese momento, el conductor del programa, Nicolás Occhiato, le paró el carro y respondió: "Es cultural hermano".

Enfurecido, el influencer porteño continuó "El tiempo es oro. Me estás sacando la mitad del tiempo". Por otra parte, señaló las posibles enfermedades bucales: "Me contagio de todo, si alguien tiene un herpes, me contagio de eso". De esta manera se refirió con solo dar un beso: "Uno y hasta ahí… dame la mano si querés. ¿Qué es esto del doble beso? Imagínate en una reunión con diez personas".

Por su parte, Florencia Jazmín Peña, otra integrante del grupo, apoyó los reclamos de su compañero Elizalde y agregó: "Están ignorando una parte fundamental del doble beso que nadie presta atención y que yo me siento muy incómoda cuando sucede. El otro día una chica me pidió una foto y el novio me saludo con doble beso y tipo… fue rarísimo porque claro hay un momento de mucha intimidad cuando de un beso pasas al otro y entonces de repente las bocas están muy cerca. Es muy incómodo”.

Entonces, Elizalde continuó que son muy avanzados los españoles y los sanjuaninos en ciertas cosas pero "el doble beso es retroceder casilleros". En ese momento, Occhiato enfurecido dijo que "son todos unos porteños hijos de p..." y finalizó "voy a defender lo cultural si no de qué vivimos".

Cómo son los neandertales

Los neandertales fueron individuos que se parecieron al Homo sapiens moderno y existieron hace unos 40.000 años. A menudo se han calificado como torpes e imbéciles o cosas peores. Incluso hoy en día su nombre se usa a veces para referirse a miembros de nuestra especie que se portan mal, aunque no hay pruebas de que practicaran ningún tipo de salvajismo prehistórico.