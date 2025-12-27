Publicidad
País > Preso en Venezuela

Nahuel Gallo: la familia cuestinó al kirchnerismo por falta de apoyo

La familia del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde hace más de un año, cuestionó al kirchnerismo por no reclamar su liberación y pidió a Cristina Kirchner que se comunique con Nicolás Maduro.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Kevin, hermano de Nahuel Gallo, apuntó contra una senadora K. (Gentileza)

Los hermanos de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, cuestionaron en redes sociales a la senadora Lucía Corpacci y, por extensión, al kirchnerismo por no reclamar su libertad, y exigieron que Cristina Fernández de Kirchner levante el teléfono para hablar con el presidente venezolano Nicolás Maduro y gestionar la liberación del efectivo.

Gallo permanece detenido en el penal El Rodeo I, en las afueras de Caracas, sin contacto con su familia y en condiciones que sus allegados califican de arbitrarias e injustas. El caso ha sido denunciado como una detención sin orden judicial clara y sin acceso a defensa legal o visitas consulares, lo que ha generado preocupación diplomática en Argentina. 

El reclamo de la familia se intensificó tras un posteo de Corpacci en el que deseó la libertad de Cristina Kirchner y del exministro Julio De Vido, lo que provocó el enojo de los Gallo, quienes señalaron que “en vez de pedir por alguien arrestado por corrupción, se debería pedir por la liberación de un argentino injustamente detenido”. 

Más allá del reclamo familiar, el Gobierno argentino ha denunciado formalmente la detención de Gallo ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros foros multilaterales, calificando el caso como una violación de derechos humanos y exigiendo su pronta liberación.

