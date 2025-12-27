Los hermanos de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, cuestionaron en redes sociales a la senadora Lucía Corpacci y, por extensión, al kirchnerismo por no reclamar su libertad, y exigieron que Cristina Fernández de Kirchner levante el teléfono para hablar con el presidente venezolano Nicolás Maduro y gestionar la liberación del efectivo.

Gallo permanece detenido en el penal El Rodeo I, en las afueras de Caracas, sin contacto con su familia y en condiciones que sus allegados califican de arbitrarias e injustas. El caso ha sido denunciado como una detención sin orden judicial clara y sin acceso a defensa legal o visitas consulares, lo que ha generado preocupación diplomática en Argentina.

El reclamo de la familia se intensificó tras un posteo de Corpacci en el que deseó la libertad de Cristina Kirchner y del exministro Julio De Vido, lo que provocó el enojo de los Gallo, quienes señalaron que “en vez de pedir por alguien arrestado por corrupción, se debería pedir por la liberación de un argentino injustamente detenido”.

Más allá del reclamo familiar, el Gobierno argentino ha denunciado formalmente la detención de Gallo ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros foros multilaterales, calificando el caso como una violación de derechos humanos y exigiendo su pronta liberación.