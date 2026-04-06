La empresa Naturgy San Juan dio a conocer que la demanda máxima de potencia durante el verano 2025-2026 no superó los registros del año anterior, manteniéndose vigente el récord histórico alcanzado en 2024 dentro del sistema eléctrico provincial.

Según datos del Mercado Eléctrico Mayorista, el pico de consumo de este verano fue de 572,91 megavatios y se registró el viernes 30 de enero de 2026 a las 15.45, en coincidencia con el momento de mayor demanda a nivel nacional.

El informe detalla que este valor quedó por debajo del máximo registrado en el verano 2024-2025, que había alcanzado los 589,05 megavatios el 6 de enero de 2025, y también lejos del récord histórico de 621,95 megavatios, establecido el 2 de febrero de 2024.

Desde la compañía explicaron que las condiciones climáticas influyeron en este comportamiento, ya que durante la última semana de enero de 2026 se registraron temperaturas más moderadas en comparación con otros veranos, con mínimas promedio de 24 grados y máximas que no superaron los 32 grados.

En este contexto, la distribuidora destacó la importancia del uso eficiente de la energía y reiteró recomendaciones para reducir el consumo, como priorizar iluminación LED, evitar el uso simultáneo de electrodomésticos de alto consumo y realizar tareas como planchado o lavado fuera de los horarios pico, entre las 14 y las 18 horas.

Además, la empresa invitó a los usuarios a adherirse a la factura digital a través de su oficina virtual, como parte de sus políticas para reducir el impacto ambiental y mejorar la gestión del servicio eléctrico en la provincia.